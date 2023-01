”Dear Edward” (03/02) – Jason Katims (Emmy award du meilleur scénario pour Friday Night Lights) adapte à l’écran le best-seller du New York Times écrit par Ann Napolitano. Il y sera question de résilience puisque cette série raconte l’histoire d’Edward Adler, 12 ans, unique survivant d’un crash d’avion. Le jeune homme devra tenter de trouver un sens à sa vie après cette tragédie.

”Hello Tomorrow !” (17/02) – Dans un monde rétro-futuriste, Hello Tomorrow ! dresse le portrait de Jack Billings (Billy Crudup vu dans Big Fish et la série The Morning Show) un vendeur charismatique à la tête d’une équipe de colporteurs. Leur produit ? Des propriétés sur la Lune.

”Liaison” (24/02) – Apple se met à l’heure française (et anglaise) avec la série Liaison. Cette fiction de Virginie Brac (Engrenages) sera réalisée par Stephen Hopkins (24 Heures chrono). C’est un thriller avec Eva Green et Vincent Cassel. La question centrale : comment les erreurs de notre passé peuvent détruire notre avenir.

”The Reluctant Traveler” (24/02) – Eugene Levy (Emmy award du meilleur acteur dans l’excellente série Bienvenue à Schitt’s Creek) est embarqué dans un tour du monde comme un routard de vingt ans. Et il se demande bien pourquoi il a fait ce choix.

Arte. TV

”The Newsreader” (02/02). Le showrunner australien Michael Lucas s’intéresse aux années 80 en prenant pour prisme, la profession de journaliste. Immersion dans les coulisses d’un JT.

”One night” (03/02) – Arte décide de puiser dans le fonds “série” de la BBC. Le pitch de cette série date de 2012 : pourquoi le jeune Alfie est-il en possession d’une arme à feu ? Pendant 24 heures, à travers quatre angles de vue, Paul Smith raconte une nuit tragique.

BeTV

”Elvira” (24/02). Cette série danoise de Lærke Sanderhoff et Heidi Maria Faisst dépeint le quotidien d’Elvira, réceptionniste dans un hôtel de passe. Cette dernière va s’infiltrer dans les milieux interlopes de Copenhague. À voir sur Be à la demande.

Disney +

”The Net : Promised Land” (01/02) – Recruteur de football, David meurt dans un accident devant sa petite amie. Une avocate qui s’appelle Lea Brandstätter. Cette dernière sent que tout n’est pas clair. D’autant que Marcel, un hooligan, vient la voir pour lui raconter la mort d’un de ses amis devant le stade. Poignardé par des inconnus près de l’endroit où David est mort. Lea et Marcel vont enquêter jusqu’à atteindre les hautes sphères du football. Une mini-série autrichienne.

”Mobile 101” (15/02) – Le combat avec Motorola, l’invention du “3310”… Après Spotify, Uber, c’est au tour de Nokia d’être au centre d’une série. Mobile 101 raconte l’histoire d’une petite entreprise devenue un mastodonte de la téléphonie mondiale. Cette mini-série est l’oeuvre de Maarit Lalli.

”Anatomie d’un divorce” (22/02) – Disney + adapte le roman de Taffy Brodesser-Akner (Fleishman Is in Trouble) où l’auteure racontait la lutte de Toby Fleishman (incarné dans la série par Jesse Eisenberg – The Social Network). Cet homme, un médecin de 41 ans récemment divorcé, plonge dans le nouveau monde des applications de rencontres. Son ex-femme Rachel (Claire Danes), de son côté, disparaît sans dire où elle est.

Netflix

”Gunther, le chien qui valait des millions” (01/02) – Un chien aurait hérité d’une fortune colossale, à l’origine supposément léguée par une comtesse richissime. Il serait propriétaire d’un yacht, de plusieurs biens en Italie… Dans cette série documentaire, Netflix mène l’enquête pour éclaircir les zones d’ombre. Derrière cette histoire absurde, il y a un homme : Maurizio Mian.

”You”, saison 4 (09/02) – Les fans de la série You attendent avec impatience les premiers épisodes de la saison 4.

”Lidia fait sa loi” (15/02) – Cette série italienne raconte la vie de Lidia Poët, avocate pionnière italienne. Elle nous plonge à Turin au XIXe siècle.

”Braqueurs” – saison 2 (17/02) – Un an et demi après la diffusion de la saison 1 (adaptée du film éponyme), Julien Leclercq revient à la barre de la saison 2.

Prime Video

”Cœurs noirs” (03/02) – Cette mini-série de 6 épisodes nous immerge avec les forces spéciales en pleine guerre contre Daech. Elles sont chargées d’exfiltrer la fille et le petit-fils d’un important Emir français de Daech qu’ils ont capturé. Deux scénaristes du Bureau des Légendes (Duong Dang-Thaï et Corinne Garfin) et le réalisateur Ziad Doueiri (Baron Noir, nommé aux Oscars pour L’Insulte) sont à la barre de ce thriller.

”La Cabeza de Joaquín Murrieta” (17/02) – Comme Pablo Neruda, qui avait écrit une pièce de théâtre sur sa vie, cette mini-série raconte la légende de Joaquín Murrieta. Un héros pour les Mexicains, un malfrat pour les États-Unis. Une plongée dans l’époque de la ruée vers l’or

”The consultant” (24/02) – Christopher Waltz (Inglourious Basterds, Django Unchained) est de retour et il endosse une nouvelle fois le rôle d’un méchant sociopathe. Dans cette série, il est Regus Patoff, un consultant venu mettre de “l’ordre” dans les comptes d’une grande entreprise.

Auvio

”Small Axe” (01/02) – La RTBF ajoute à son catalogue cette série de Steve McQueen (Twelve Years a Slave, Shame…). Le cinéaste oscarisé retrace la présence et la lutte antillaises à Londres.

”Cheaters” (08/02) – Comme son nom l’indique, il sera question d’adultère dans la série britannique de la BBC réalisée par Oliver Lyttelton.

”Unforgotten 4” (15/02) – La RTBF prévoit également la diffusion de la quatrième saison de cette série policière anglaise.