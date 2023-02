“Un petit frère” : De 1980 à nos jours, le parcours d’immigration d’une famille d’origine ivoirienne

Caméra d’or à Cannes en 2017 avec son premier film Jeune femme, avec Laetitia Dosch, Léonor Serraille met à nouveau en scène une héroïne du quotidien tentant de se forger un destin. Mission quasi impossible dans une France qui ne lui offre qu’un boulot de femme de chambre dans un hôtel miteux et des histoires d’amour sans passion… Rose reporte dès lors tous ses rêves et toutes ses ambitions sur ses enfants, qu’elle pousse à bien travailler à l’école pour connaître le succès et la réussite… La chose la plus importante à ses yeux.

Mais une vie peut-elle se résumer à la réussite ? Et comment avoir des aspirations plus vastes quand les difficultés du quotidien constituent le seul horizon ? Ce que décrit habilement Un petit frère, ce n’est pas tant le racisme auquel doivent faire face ces migrants ivoiriens. À l’exception d’une scène, celui-ci est d’ailleurs absent du film. Ou plutôt, il est tout le temps latent. Ce que filme ici Serraille, c’est plus encore le racisme social, la difficulté de l’intégration quand on ne partage pas les codes de la culture d’adoption.

"Un petit frère" de Leonor Serraille, avec Annabelle Lengronne. ©Cherry Pickers

La bataille du capital culturel

Ainsi, aussi brillant soit-il à l’école, Jean a dû mal à envisager les concours d’entrée pour les grandes écoles. Quand sa petite amie voit au contraire cela avec légèreté : “Ce qui compte, ce ne sont pas les notes. C’est la culture “g”, l’impression que tu donnes…” Tandis que, quand son petit frère Ernest et ses copains ados échangent sur la question des filles, lui ne rêve que d’une fille “qui ne crie pas, qui soit calme”. Quand ses potes la rêvent intelligente, avec de l’humour…

Avec, en son cœur, cette question du capital culturel, Un petit frère dresse un portrait doux-amer de l’intégration à la française. Mais si le film est dur, refusant toute forme de happy end facile à ses personnages, Léonor Serraille, truffant son film de citations de Rimbaud, Ronsard ou Flaubert, veut encore croire en la possibilité de s’en sortir grâce à l’école républicaine…

Un petit frère est par ailleurs porté par une merveilleuse comédienne, Annabelle Lengronne. Vue dans Une vie meilleure de Cédric Kahn ou récemment dans Novembre de Cédric Jimenez, éclatante dans Filles de joie des Belges Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, l’actrice d’origine sénégalaise est épatante. Juste tant dans la légèreté que la douleur, elle apporte une grande épaisseur au personnage de cette mère qui tente de conserver sa famille unie, même si, sans cesse, le ciel s’obscurcit au-dessus de celle-ci…

"Un petit frère" de Leonor Serraille, avec Annabelle Lengronne. ©Cherry Pickers

Un petit frère Drame Scénario et réalisation Léonor Serraille Photographie Hélène Louvart Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin, Ahmed Sylla, Laetitia Dosch… Durée 1h56.