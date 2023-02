Jafar Panahi libéré de prison

Enfermé à la prison d’Evin depuis juillet 2022 – pour avoir apporté son soutien à son collègue Mohammad Rasoulof (There is No Evil), qui venait d'être emprisonné par le régime iranien –, le grand réalisateur Jafar Panahi a été libéré sous caution ce vendredi 3 février, a annoncé le Centre pour les droits humains en Iran, une ONG basée à New York. La vieille, sa femme avait annoncé que le cinéaste, malade, avait entamé une grève de la faim.