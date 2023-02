“Retour à Séoul” : la difficile quête des origines à travers une héroïne bouleversante

Après une soirée un peu trop arrosée, Freddie décide de se rendre au Hammond Adoption Center, où elle va tenter de retrouver la trace de ses géniteurs. Pas facile quand on ne connaît même pas son nom de naissance et quand on sait que, suite à la Guerre de Corée, ce sont quelque 220 000 enfants qui ont été adoptés en Corée, de 1958 aux années 2000…

Du Cambodge à la Corée

Cinéaste franco-cambodgien, Davy Chou a beaucoup œuvré pour la renaissance du cinéma cambodgien, à la fois en tant que producteur, mais aussi qu’historien du cinéma, notamment dans son documentaire Le Sommeil d’or en 2012. Après Diamond Island (qui avait décroché le Prix SACD à la Semaine de la critique à Cannes en 2016), il délaisse dans son second long métrage son pays d’origine, mais pour mieux retracer une autre quête des origines, inspirée par l'expérience vécue par l'une de ses amies, une Coréenne adoptée en France.

Par son comportement, sa gouaille, son franc-parler, Freddie est plus Française que Française, comme elle s’en rend rapidement compte au contact des jeunes Coréens avec lesquels elle se lie d’amitié, beaucoup plus posés et timides. Et pourtant, c’est plus fort qu’elle ; elle ne peut résister longtemps au désir de connaître ses parents biologiques. Cette éternelle question entre l’inné et l’acquis, entre les gènes et l’éducation, est au centre de Retour à Séoul, mais elle est abordée de façon particulièrement vivante et touchante, à travers un personnage d’une grande complexité.

Face à ses nouveaux amis à Séoul, Freddie (Ji-min Park) se découvre une personnalité plus française que coréenne... ©Imagine

Une incroyable actrice

Pour camper cette jeune femme déterminée, volontiers provocatrice, Davy Chou a fait appel à Ji-min Park. Artiste-plasticienne coréenne vivant en France depuis l’âge de 9 ans — où elle a suivi ses parents, artistes eux aussi —, elle fait des débuts explosifs à l’écran, impressionnante de lâcher-prise et de naturel.

Faisant un peu penser à Awkwafina dans L’Adieu de Lulu Wang en 2019 (qui abordait, lui aussi, la question du retour aux origines), Ji-min Park incarne avec une grande vérité cette héroïne dure, fermée, qui tente coûte que coûte de garder une distance face à ses émotions. Et qui va devoir surpasser son immense colère intérieure, son sentiment de rejet initial vis-à-vis de la Corée pour, peu à peu, renouer les liens avec ses origines, avec la culture, la langue, les saveurs. Ce qui demande du temps… Le film est d’ailleurs construit sur deux temporalités.

Porté par une mise en scène inspirée, qui colle à la respiration intérieure de son héroïne — notamment avec une magnifique scène de danse —, Retour à Séoul est d’autant plus fort et bouleversant qu’il refuse de nous prendre par la main, en se glissant dans le lit d’émotions attendues sur le sujet de l’adoption.

"Retour à Séoul", un très beau drame signé Davy Chou, avec l'épatante Ji-min Park dans le rôle d'une jeune Française renouant avec ses origines coréennes. ©Imagine

Retour à Séoul Drame Scénario et réalisation Davy Chou Photographie Thomas Favel Musique Jérémie Arcache et Christophe Musset Montage Dounia Sichov Avec Ji-min Park, Oh Kwang-rok, Guka Han, Yoann Zimmer, Louis-Do de Lencquesaing… Durée 1h59