“No Bears” : Autoportrait d’un cinéaste iranien empêché

Le cinéaste iranien a en effet été de nouveau arrêté et emprisonné en juillet 2022 pour avoir apporté son soutien à son collègue et ami Mohammad Rasoulof (Ours d’or à Berlin en 2020 pour There is No Evil), également emprisonné. Vendredi, au lendemain du début de sa grève de la faim, Panahi a enfin été libéré…

Tournage par Zoom

Silencieux depuis Trois visages (prix du meilleur scénario à Cannes en 2018), Jafar Panahi offre à nouveau avec No Bears une magnifique mise en abîme de sa situation — comme il le fait quasiment à chaque film depuis sa condamnation en 2010 lui interdisant de tourner. Que ce soit dans Ceci n’est pas un film en 2011 ou Taxi Téhéran, qui lui avait valu l’ours d’or à Berlin en 2015.

Cette fois, Panahi quitte Téhéran. On retrouve sa bonne bouille sympathique dans un petit village à la frontière turque. De l’autre côté de celle-ci, son équipe tourne, sous sa direction à distance, un film mettant en scène deux dissidents iraniens installés en Turquie tentant d’obtenir de faux passeports pour rejoindre l’Europe.

Aux problèmes de connexion avec son équipe, s’ajoutent pour le cinéaste les troubles que cause sa présence dans ce village reculé. Affable, le citadin n’en est pas moins confronté à des traditions locales qui lui échappent. Et il se retrouve, malgré lui, au centre d’un conflit a priori anodin, mais qui ne cesse de gonfler parmi les villageois…

"No Bears", de et avec Jafar Panahi, cinéaste iranien emprisonné depuis juillet 2022. ©September

Un cinéaste résigné

Comme toujours empreint d’une profonde humanité, No Bears utilise l’auto-fiction avec une grande intelligence pour mettre en scène la difficulté pour un cinéaste de travailler en Iran, mais aussi la tentation de l’exil. La scène où l’on voit Panahi hésiter à poser un pied sur le sol turc et traverser la frontière est incroyable, d’une rare force ! Mais le cinéaste a choisi de rester en Iran pour dénoncer, de l’intérieur, la fermeture du régime islamique.

Dépassant son cas personnel, Panahi se fait aussi l’observateur, dans ce coin perdu de l’Iran, d’une société corsetée par des traditions d’un autre âge. Mais aussi d’une société repliée sur elle-même.

Mais ce qui frappe le plus dans No Bears, c’est une forme de résignation de la part de Jafar Panahi. Là où, dans Taxi Téhéran, le réalisateur utilisait l’humour pour dénoncer sa situation, c’est cette fois la peur qui domine un film marqué par un grand sens du tragique. Comme s’il avait pressenti le sort que lui réserverait la justice iranienne…

Depuis la petite maison qu'il loue dans un village à la frontière turque, Jafar Panahi regarde les rushes du film qu'il tourne à distance... ©September

No Bears/Aucun ours Drame Scénario et réalisation Jafar Panahi Photographie Amin Jafari Montage Amir Etminan Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjei, Mina Kavani… Durée 1h47