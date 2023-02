“Zodi et Téhu, frères du désert” : jamais sans mon dromadaire

Carte postale exotique

Ces dernières années, Éric Barbier s’était tourné vers les adaptations littéraires, que ce soit de Gaël Faye avec Petit pays (2020) ou de Romain Gary avec La Promesse de l’aube (2017), dont il assumait totalement la part de romanesque. Si Zodi et Téhu est basé sur un scénario original (d’Anne-Sophie Berthelin et Jennifer Devoldère), le récit se veut tout aussi romanesque, prenant place dans de grands paysages majestueux, ceux du Sahara, mis en lumière par le grand Thierry Arbogast (le directeur photo attitré de Luc Besson) et en musique par Mika.

Bref, tous les moyens ont été mis pour un grand film d’aventures pour enfants à la française. Malheureusement, se complaisant dans l’exotisme, le cinéaste accouche d’un film sans risque, ni surprise. Soit un récit initiatique convenu, avec des méchants très méchants et un jeune héros se démenant contre les injustices pour vivre son rêve et sauver sa tribu, dont tous les dromadaires ont dû être abattus… Avec une belle carte postale d’Abu Dhabi au passage, où les émirs parlent non seulement un français parfait, mais sont qui plus est d’une grande générosité…

Zodi (Yassir Drief) a complètement craqué pour la bonne bouille de Téhu... ©Athena

Zodi et Téhu, frères du désert Film d’aventures De Éric Barbier Scénario Anne-Sophie Berthelin et Jennifer Devoldère Photographie Thierry Arbogast Musique Mika Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi, Nadia Benzakour… Durée 1h50