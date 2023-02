“Close” en tête des nominations pour les Magritte 2023

Ce vendredi matin au Théâtre National, étaient dévoilées les nominations des prix du cinéma belge francophone, qui seront décernés le 4 mars prochain. Le second long métrage du Flamand Lukas Dhont récolte dix nominations aux 12es Magritte du Cinéma. Il est suivi de “Rien à foutre” (9) d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre, “Nobody Has to Know” de Bouli Lanners (7), “Animals” de Nabil Ben Yadir (6), “Tori et Lokita” des frères Dardenne (5) et "La Ruche" de Christophe Hermans (5).