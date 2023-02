“Alibi.com 2” : vaudeville très con, mais plutôt drôle

Ce qui ravit la jeune femme, mais aussi ses très chics parents (Nathalie Baye et Didier Bourdon), pressés de rencontrer leur future belle-famille. Sauf que Greg n’a pas vraiment envie de leur présenter sa mère, actrice de charme sur le retour (Arielle Dombasle), ni son père, escroc à la petite semaine (Gérard Jugnot). Alors, avec ses vieux potes Augustin (Julien Arruti) et Mehdi (Tarek Boudal), il relance pour une dernière fois Alibi.com. En quatrième vitesse, le trio organise un casting pour trouver de faux parents à Grégory. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu…

Drôlement con

Retrouvant à nouveau ses comparses de l’ex-Bande à Fifi de Canal +, Philippe Lacheau donne une suite à sa comédie daubesque Alibi.com en 2017. Bizarrement, là où il avait complètement foiré Babysitting 2 (dont le premier volet était franchement réussi), la suite est cette fois un poil mieux que l’original. Lacheau a passé le cap des 40 ans mais, comme son personnage, il ne peut pas réellement changer… C’est toujours aussi stupide, quand ce n’est pas outrancièrement de mauvais goût, mais il faut reconnaître qu’on rigole souvent face aux gags imaginés par cette bande d’ados attardés.

Sur le fond, Lacheau s’aventure du côté de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, avec un humour beauf 2.0 à la limite du racisme (notamment vis-à-vis des Gitans…). On en retrouve d’ailleurs une partie du casting, Élodie Fontan en tête, à nouveau dans le rôle de la fille de bonne famille. Mais l’humour se fait plus vachard, résolument incorrect. Si l’on rit, c’est surtout à cause du goût du burlesque de Lacheau, qui renoue ici avec l’inventivité visuelle qui faisait merveille dans Babysitting…

Maman (Arielle Dombasle), papa (Gérard Jugnot), la fiancée (Élodie Fontan) et les beaux-parents (Nathalie Baye et Didier Bourdon) n'ont pas l'air très heureux du déroulement du mariage... ©Vertigo

Alibi.com 2 Comédie con De Philippe Lacheau Scénario Philippe Lacheau, Julien Arruti et Pierre Dudan Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudal, Nathalie Baye, Didier Bourdon, Arielle Dombasle, Gérard Jugnot… Durée 1h35