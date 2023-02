"Mijnheer ! Ja Mijnheer !", immersion façon “Strip Tease” avec les jeunes soldats belges

Ce qui intrigue tout d’abord – à travers le personnage chaleureux et vraiment truculent de l’adjudant-chef Walter Van Dyck, qui veille sur ses protégés comme une poule sur ses poussins -, c’est la façon dont sont traitées ces très jeunes recrues, placées dans une relation forcément hiérarchique vu la teneur du travail à accomplir, mais toujours avec une forme d’infantilisation dans la façon dont on s’adresse à eux. En présentant par exemple les choix face à un potentiel ennemi comme dans un examen de permis de conduire. Du genre : dans telle situation, je peux tirer ? A. Oui. B. Non. C. Ça dépend… Ou en faisant les gros yeux quand les garçons vont dans la chambre des filles… Car oui, il y a aussi des jeunes filles qui suivent cette formation militaire.

Le brave adjudant-chef Walter Van Dyck veille sur ses jeunes recrues comme la poule sur ses poussins. ©Avila

Grand camp de scouts

Ce qui frappe finalement, c’est comment on apprend à faire la guerre à de grands adolescents timides et un peu gauches, qui se réjouissent de participer à ce grand camp scout dans la campagne flamande, où ils apprennent à bivouaquer, à ramper, à tirer, à reconnaître le bruit d’un générateur dans la nuit… Une formation très sommaire dont les jeunes bidasses se moquent eux-mêmes…

Car Echo est un film très drôle, bourré de second degré et d’ironie dans la façon d’enregistrer le réel, en en retenant les séquences les plus croquignolesques. Rare témoignage de l’intérieur de la Grande Muette, le documentaire offre une vision unique du fonctionnement de l’Armée. Au vu du résultat, et même si Ruben Desiere ne cherche pas le ridicule à tout prix, pas sûr que ce document – produit par la VRT et qui emprunte pas mal au langage de Strip Tease – atteigne le but attendu par elle… Même si, par sa légèreté, par son côté toujours légèrement décalé, le film offre une image finalement chaleureuse de la Défense.

Pour apprendre à devenir militaire, on montre notamment aux cadets... "Apocalypse Now" de Coppola... ©Avila

Echo Documentaire De Ruben Desiere Musique Jordan Dykstra Avec Walter Van Dyck… Durée 1h14