“Juste ciel ! ” : Et tes sœurs ? Elles font du vélo…

Pour financer la rénovation d’une maison de repos dans leur petit village du Jura, quatre bénédictines (Camille Chamoux, Ghislaine Londez et Claire Nadeau) et leur stagiaire (Louise Malek) se mettent en tête de remporter les 25000€ offerts au gagnant d’une course cycliste locale. Sous la direction de mère Véronique (Valérie Bonneton), elles s’entraînent donc quotidiennement et font tout pour décourager les autres concurrents (avec François Morel à leur tête). Mais l’arrivée au couvent d’une nouvelle équipe, menée par mère Josephine (Sidse Babett Knudsen), la rivale de toujours de Véronique, vient mettre des bâtons dans les roues des bonnes sœurs.