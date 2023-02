“Un homme heureux” : Lucchini et Frot se débattent dans une comédie pataude sur le changement de sexe

Une comédie franchouillarde sur la transsexualité, voilà qui fait peur ! D’autant qu’on retrouve au scénario Guy Laurent, déjà derrière Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?. Là où Philippe de Chauveron se riait du racisme ordinaire en flattant les plus bas instincts des spectateurs avec un humour beauf, Tristan Séguéla (le fils de Jacques) fait de même avec le sujet, de plus en plus présent au cinéma, de la dysphorie de genre.

Dans son quatrième film (après 16 ans ou presque en 2002 ou le pathétique Docteur ? en 2019), Séguéla débite un humour appuyé. Et si Fabrice Lucchini est savoureux dans le rôle du droitard confronté à son pire cauchemar — sur le modèle de Christian Clavier dans Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? —, tout comme Philippe Katerine dans le rôle de son conseiller résolument carnivore, Catherine Frot ne peut pas sauver son personnage de la caricature façon La Cage aux folles. Notamment dans des scènes qui relèvent plus du travestissement qu’autre chose, avec fausse moustache et Cie, voire des déguisements de carnaval de Dunkerque…

Difficile de savoir que penser face à Un homme heureux ? La comédie est potache, très convenue dans sa résolution et dresse un portrait affligeant de la transidentité. Mais le film prouve aussi que le sujet est aujourd’hui assez mûr dans la société pour pouvoir être le ressort d’une comédie grand public…

Malgré la lourdeur du film, Philippe Katerine et Fabrice Luchini parviennent à sortir leur épingle du jeu dans "Un homme heureux". ©Jérôme Prébois

Un homme heureux Comédie De Tristan Séguéla Scénario Guy Laurent et Isabelle Lazard Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine, Camille le Gall, Artus… Durée 1h38