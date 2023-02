Chevalier Surprise, quand l'énergie punk transcende le handicap

“Quand je vais à la boulangerie, à la poissonnerie et que les gens me regardent de travers, j’ai envie de leur dire : Vous avez un problème ? Vous voulez mon poing dans votre gueule ?” Ce texte, Julien le chante sur “Défigure”, et règle ses comptes avec les regards constants, insistants, lorsqu’il sort en ville. Julien a des déficiences cognitives. La musique est son exutoire, son espace d’expression. “J’avais besoin de le dire, d’envoyer un message...

