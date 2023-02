Judith Kiddo, thérapie arc-en-ciel

Extrêmement laid, le résultat est d'un mauvais goût assumé. "On est partis très loin, avec ma graphiste dont j'adore le travaille", s'amuse l'auteure, compositrice et musicienne bruxelloise. "Je ne sais pas s'il y a vraiment une volonté de faire exploser les conventions, mais je n'ai pas l'habitude de rentrer dans les cases. Le bon goût, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. On est tous le plouc de quelqu'un".

Judith Kiddo - "Ready To Heal" ©Mathieu Teissier & Camille Soulat

Musicalement, la démarche suit une logique similaire. À 32 ans, Judith se livre, s'expose, repousse les limites de son art, et transcende les épisodes difficiles de sa vie en y opposant un univers créatif tout en douceur. "Le but suprême de l'art, c'est de mettre du baume au cœur, de rire un peu de drames de sa vie", poursuit-elle. "L'arc-en-ciel représente beaucoup de choses. C'est le symbole LGBTQI +, un clin d'œil à un album de Mariah Carey que j'adore, et ça donne quelque chose d'assez joyeux". Ajoutez-y Kate Bush et King Crimson, et vous aurez une vague idée des innombrables influences de l'artiste, mêlant pop et psychédélisme, français et anglais, humour et tendresse.

Ultra-référencés et très travaillés, ces neuf titres n'ont rien d'un délire sous psychotropes. "Quand on se penche sur les paroles, on se rend compte qu'elles n'ont rien de jojo", commente leur auteure. "Mais il en ressort une sorte de lumière. Si ça peut donner du courage à certaines personnes, je suis ravie. La pop m'a sauvé la vie dans les moments difficiles".

Véritable jukebox humain, nom que lui ont d’ailleurs donné les petits camarades de son école de théâtre, Judith commence par écouter, chanter et rejouer une quantité hallucinante de chansons. Lorsqu’elle se met enfin à écrire et composer ses propres œuvres, cette connaissance la porte.

Le sens de la mélodie semble inné, la plume poétique, l'univers incroyablement riche. "J'ai fait le choix d'écrire et chanter certains morceaux en anglais parce que c'est une langue qui permet d'être bien plus frontale, sans que ce soit gênant," ajoute Judith Kiddo. "Le français peut sonner très premier degré, donner le sentiment que les choses sont trop explicatives. Trouver le bon degré de poésie est difficile." La bienveillance qui se dégage de l'ensemble est communicative. Pas totalement identifié, l'objet que Judith vient de livrer a le double mérite et surprendre et toucher. Sa déclinaison scénique vaudra clairement le détour.

Ready To Heal Judith Kiddo **

En concert à l’Ancienne Belgique ce jeudi 23 février.