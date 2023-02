Ce retour aux "Choses simples" a souvent des airs de publicité Herta

La tentation du retrait

On ne compte plus les films qui – en écho à la marche forcée du monde et d’un temps qui ne cesse d’accélérer – mettent en scène des personnages tentés par le retour à l’essentiel, à la nature, en tournant le dos à une existence vide de sens, uniquement emplie par le travail, le train-train et la futilité. Comme dans le très intrigant La Montagne de et avec Thomas Salvador, toujours en salles, ou prochainement dans Ailleurs si j’y suis, le nouveau film du Belge François Pirot (Mobile Home) avec Jérémie Renier.

Cinéaste grand public ne faisant pas toujours dans la finesse – avec des films comme Le Goût des merveilles (avec Virginie Efira en 2015), L’Esprit de famille (2020) ou la comédie historico-gastronomique Délicieux (déjà avec Grégory Gadebois en 2021), Éric Besnard s’attaque à ce sujet dans l’air du temps en restant toujours à la surface des choses. Il moque gentiment la “start-up nation” macronienne, notre dépendance aux écrans, au travail, à la vacuité… Mais la critique n’en est jamais vraiment une, le cinéaste prenant bien soin de ne froisser personne.

Un air de pub Herta

Reste les magnifiques paysages savoyards, qu’Éric Besnard filme avec un joli sens de la carte postale. Comme dans Délicieux, le cinéaste n’a pas son pareil pour dépendre cette France du terroir, ce retour aux sources, aux vraies valeurs. Au risque que ce retour aux Choses simples ait souvent des airs de publicité Herta pour du jambon ou des Knacki : “Ne passons pas à côté des choses simples… ” Ne manque que l’air de flûte de pan de l’iconique reprise par Jean-Paul Goude de la musique de Pierre Bachelet…

Heureusement que la confrontation entre Lambert Wilson et Grégory Gadebois, deux acteurs aux tempéraments bien différents, est savoureuse. Quant à la pauvre Marie Gillain, elle est malheureusement réduite à jouer les utilités…

La confrontation entre Lambert Wilson et Grégory Gadebois, deux acteurs très différents, sauve quelque peu "Les Choses simples". ©Distri7

Les Choses simples Comédie tendre Scénario et réalisation Éric Besnard Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain… Durée 1h35