"Missing" : Des vies entières captées dans les méandres de la toile

Avalanche d’images et de notifications

En 2018, Aneesh Chaganty signait Searching. Inédite chez nous, cette série B mettait en scène un père (John Cho était déjà de la partie…) fouillant de fond en comble le portable de sa fille de 16 ans pour tenter de trouver des indices qui permettraient de la retrouver. La situation est inversée dans Missing, puisqu’il s’agit d’une fille cherchant sa mère, mais le principe est identique et poussé plus à l’extrême encore.

Cette suite, ou plutôt cette variation sur le même genre, à été confiée aux monteurs de Searching, Nicholas D. Johnson et Will Merrick, cette fois au scénario et à la réalisation. Cela n’a rien d’étonnant car le montage est ici capital. Missing pousse en effet à son paroxysme le principe du found footage.

Tout est en effet raconté depuis l’ordinateur ou le téléphone portable de la jeune héroïne, sans jamais aucune prise de vue classique. L’intrigue progresse uniquement via les appels téléphoniques ou Facetime, les SMS et autres messages Whatsapp, les posts sur réseaux sociaux, les images de vidéo surveillance de la porte d’entrée, les plateformes de streaming, les chaînes d’info en continu… Sans oublier les innombrables notifications ou le réveil sur le portable pour signifier les jours qui passent.

Dans "Missing", Storm Reid incarne June, à la recherche de sa mère disparue sans quitter son bureau... ©© 2022 CTMG, All Rights Reserved.

Exercice de style virtuose

Au début, on se dit que l’exercice de style est intéressant, mais que ça ne tiendra sur la longueur. Mais Nicholas D. Johnson et Will Merrick nous tiennent en haleine de façon assez virtuose durant près de deux heures, parvenant à rendre haletante une banale histoire de disparition.

Si le thriller est aussi efficace, c’est peut-être par le sentiment d’effroi qui s’en échappe. Car, aussi fasciné par la technologie fût-il, il en dit beaucoup malgré lui sur la société hyper-technologique dans laquelle on vit. Où plus rien ne peut échapper aux caméras et autres capteurs omniprésents, qui enregistrent chacun de nos gestes, chacune de nos respirations, chacun de nos battements de cœur. Bienvenue dans le cauchemar 3.0 !

La dernière fois que la mère de June (Nia Long) est vue, via la caméra de sécurité de la maison, c'est quand arrive le Uber qui doit l'amener à l'aéroport. ©© 2022 CTMG, All Rights Reserved.

Missing Thriller connecté Scénario et réalisation Nicholas D. Johnson et Will Merrick Photographie Steven Holleran Musique Julian Scherle Montage Austin Keeling et Arielle Zakowski Avec Storm Reid, Nia Long, Amy Landecker, Tim Griffin… Durée 1h51