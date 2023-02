“Un amour de cochon” : Animation végétarienne sur les traces de “Shaun le mouton”

Vivant avec sa mère et son père à Mopel, un village pittoresque de Hollande, Babs s’apprête à fêter son anniversaire. Débarquant des États-Unis après 25 ans d’absence, son grand-père décide de lui offrir un porcelet tout mignon, que la petite appelle Chonchon (Knor en VO). Bouleversée par le retour inattendu de son père, la mère de Babs accepte finalement qu’elle garde Chonchon, à la condition qu’il apprenne à se tenir et ne foute pas en l’air son beau potager. Dans la famille, on est en effet végétariens militants et l’on ne voit pas d’un bon œil toute l’agitation qui règne autour de l’organisation du 100e concours annuel de la meilleure saucisse pur porc, qui doit élire le champion de la saucisse du siècle !