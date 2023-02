Virginie Efira et Bouli Lanners, primés aux César

Vendredi soir, “La Nuit du 12”, l’excellent polar féministe de Dominik Moll, s’est imposé avec six statuettes, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur second rôle masculin pour Bouli Lanners. Virginie Efira a quant à elle enfin empoché son premier César, celui de la meilleure actrice, pour son rôle dans “Revoir Paris”.