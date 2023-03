”Close” et Bouli Lanners, grands gagnants des Magritte 2023

Il y a une forme de paradoxe de voir un film flamand s’imposer aux prix qui consacrent la production belge francophone. Reste que Close est aussi un bel exemple — avec Rebel d’Adil et Bilall — de la collaboration qui peut exister entre le sud et le nord du pays en termes de production. “Nous sommes très fiers d’être Belge, de faire du cinéma Belge. Et c’est un grand honneur pour nous de représenter la Belgique aux Oscars la semaine prochaine”, a d’ailleurs déclaré Michiel Dhont au moment de recevoir le Magritte du meilleur film flamand, représentant son frère Lukas, retenu à Los Angeles, où il est en pleine campagne pour l’oscar du meilleur film étranger.

Du cinéma flamand qui parle français

Close, le jeune cinéaste flamand l’a tourné en français, avec une majorité d’acteurs francophones, dont trois ont décroché un Magritte. Émilie Dequenne, bouleversante en quelques scènes seulement en mère de famille frappée par la tragédie, a obtenu le prix du meilleur second rôle. L’actrice belge décroche ainsi son quatrième Magritte, 25 ans tout juste après avoir été révélée dans Rosetta des frères Dardenne. Le jeune Igor Van Dessel obtenait, lui, celui du meilleur second rôle masculin.

Et, sans surprise, le magnétique Eden Dambrine a reçu le Magritte du meilleur espoir masculin. Le jeune comédien de 15 ans a fait monter sur scène à ses côtés Gustav De Waele, également nommé pour Close dans la même catégorie, avec qui il a tenu partager son prix. Meilleur espoir féminin, Sophie Breyer a fait de même avec Mara Taquin, dont elle partage l’affiche du film La Ruche de Christophe Hermans.

Le cinéma flamand était décidément à la fête samedi soir puisque Rebel d’Adil El Arbi et Bilall Fallah a également décroché le Magritte de la meilleure musique. Sept prix pour des films flamands, c’est pas mal, alors que de l’autre côté de la frontière linguistique, il n’existe même pas d’Ensor du meilleur film belge francophone.

Trois Magritte pour Bouli Lanners

Ce triomphe de Close en ferait presque oublier le Magritte du meilleur film, remis par la présidente de la cérémonie Lubna Azabal à Nobody Has to Know, le premier film anglophone de Bouli Lanners. Quelques instants auparavant, Bouli était déjà monté sur scène pour obtenir son troisième Magritte de la meilleure réalisation (après Les Géants en 2012 et Les Premiers, les Derniers en 2017). Et, comme une répétition des César, il a aussi été sacré meilleur acteur (et non le meilleur second rôle comme à Paris) pour La Nuit du 12. Également récompensé du Magritte du meilleur film étranger en coproduction, l’excellent polar de Dominik Moll (qui était présent au Théâtre National) vient de ressortir en Belgique au lendemain de son triomphe aux César.

Absente — elle s’est contentée d’un message vidéo service minimum —, Virginie Efira s’est imposée pour son rôle dans Revoir Paris d’Alice Winocour, au lendemain de sa victoire aux César. Petit tacle au passage de son ex, le maître de cérémonie Patrick Ridremont, qui a dit qu’il lui apporterait sa statuette, “en même temps que d’autres papiers que je dois lui rendre…”

Retenus au Japon, où ils assuraient la promotion de Tori et Lokita, les frères Dardenne ont, eux, de nouveau été boudés par les membres de l’Académie.

Agnès Jaoui, très émue

À l’issue du petit magnéto résumant sa carrière d’actrice, scénariste, réalisatrice et chanteuse et de la standing ovation de l’assistance bruxelloise, Agnès Jaoui, très émue, a reçu, en larmes, son Magritte d’honneur des mains de Yolande Moreau. Chapeau melon sur la tête, celle-ci lui a dit : “Ce soir, t’as le droit d’avoir le melon ! ”

“J’aime tellement la Belgique. Il y a tant d’artistes que j’aime ce soir. C’est à Bruxelles que j’ai fait mes premiers pas d’actrice pour tourner dans un film de son frère, étudiant à l’Insas, sous la supervision d’André Delvaux. J’aime bien les honneurs, surtout quand ils sont si chaleureusement exprimés. […] Continuons à défendre un cinéma indépendant, exigeant, libre. Le monde change à une vitesse folle, les moyens de diffusion aussi. Mais le monde aura toujours besoin d’histoires. Et ces histoires, ce sont les créateurs qui ont le pouvoir de les imaginer. Ce ne sont pas les marchants, ni les machines”, a déclaré Jaoui, partant en oubliant son trophée. Avant de revenir le chercher en courant…

Une cérémonie reléguée sur La Trois

Cette année, bye bye le Square. La cérémonie déménageait au Théâtre National. Ce qui a fait grincer pas mal de dents. Boulevard Jacqmain, avant la cérémonie, on ne peut pas dire que le public était massé devant le tapis bleu pour chasser les autographes… Comme on a pu s’en rendre compte lors de la séquence d’ouverture en extérieur de la seconde partie de la cérémonie.

Cette année en effet, les Magritte avaient décidé de scinder la soirée en deux, en reléguant les “petits” prix (les techniques et réalisateurs de courts métrages ont dû être ravis…) sur Auvio à 19h45, dans un avant-propos diffusé avant la cérémonie proprement dite, diffusée, elle, sur La Trois. Avec 26800 spectateurs l’année dernière, la RTBF sait que les Magritte ne font plus recette en termes d’audience. Pourtant, en 2019, Alex Vizorek avait fait rire jusqu’à 170000 spectateurs, quand la cérémonie était encore retransmise sur La Deux. Nul doute que, lundi, les audiences seront à nouveau en berne… Alors qu’au moment de leur création sur BeTV en 2011, les Magritte avaient été présentés comme la principale vitrine du cinéma belge francophone auprès du public.

Autodérision ou autoflagellation ?

Pour habiller la salle du Théâtre National, Patrick Ridremont et son équipe avaient choisi une mise en scène façon cabaret, avec des petites tables, où étaient assises les équipes de film. Après quelques couacs techniques — on a même vu la ministre de la Culture jouer les perchwomen au moment de la remise du prix du meilleur son —, la cérémonie a suivi son cours avec un maître de cérémonie à l’aise dans l’exercice. Malgré un humour pas toujours convaincant.

Souvent, notamment dans la première partie, on a eu l’impression de voir le petit monde du cinéma belge se tirer une balle dans le pied, rejouant son éternel complexe d’infériorité vis-à-vis de la France. Notamment avec une séquence “Le cinéma à la belge” vu par deux Français, présentant une salle de cinéma totalement inhospitalière, décrépie, sous-équipée. Après deux ans de Covid, les exploitants ont dû apprécier… Sans oublier un sketch moquant le cinéma wallon et ses films tournés sans comédiens, caméra à l’épaule… Et ce alors que les Magritte sont justement censés être le symbole de fierté de la production belge francophone. “Les Magritte, c’est les César en belge et en mieux”, s’amusait quand même Bruno Solo au moment de remettre un prix.

“C’est chiant. C’est la culture”

On a aussi eu droit à une tirade assez beauf sur la culture. Au moment d’expliquer pourquoi on remet le Magritte du meilleur décor ou du meilleur costume et non des meilleurs costumes/sons, Ridremont a osé employer des gros mots : synecdoque et métonymie. “Je suis un peu chiant mais on est sur le service public. […] C’était chiant. C’était la culture. ”

Le Palmarès complet des Magritte 2023

Meilleur film

Meilleure réalisation

Meilleur scénario

Meilleure actrice

Meilleur acteur

Meilleure actrice dans un second rôle

Meilleur acteur dans un second rôle

Meilleur espoir féminin

Meilleur espoir masculin

Meilleur premier film

Meilleur documentaire

Meilleur film flamand

Meilleur film étranger en coproduction

Meilleur court métrage de fiction

Ma gueule de Grégory Carnoli et Thibaut Wohlfhart



Drame 71 de Guillaume Lion



Les Huîtres de Maïa Descamps,



Patanegra de Méryl Fortunat-Rossi



Meilleur court métrage d’animation

Câline de Margot Reumont



Grosse colère d’Arnaud Demuynck et Célia Tisserant



Les Grandes vacances de Vincent Patar et Stéphane Aubier



Les Liaisons foireuses de Chloé Alliez et Violette Delvoye



Meilleur court métrage documentaire

Arbres de Jean-Benoît Ugeux



Dernier voyage au Laos de Manon Saysouk



Masques d’Olivier Smolders



On la nomme la brûlure de Bénédicte Liénard et Mary Jiménez



Meilleure image

Meilleure musique originale

Meilleur montage

Meilleur son

Meilleurs décors

Meilleurs costumes

Magritte d’honneur : Agnès Jaoui