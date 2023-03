Darren Aronofsky : “Regarder un film des Dardenne vous permet de vous sentir proche de personnages qui n’ont rien à voir avec vous"

Après son catastrophique Mother avec Jennifer Lawrence, présenté en Compétition à Venise en 2017, Darren Aronofsky a de nouveau divisé la Mostra en septembre dernier avec The Whale, adaptation de la pièce de Samuel Hunter. Certains ont hué et sifflé cette représentation de l’obésité à l’écran (avec un Brendan Fraser méconnaissable). Le film est pourtant bouleversant, nous forçant à changer notre regard sur le corps informe de son personnage, Charlie, une montagne de chair de 250 kg qui cache un être sensible et en souffrance.

Deux mois plus tard, The Whale était présenté en avant-première à New York. C’est à cette occasion qu’on a pu échanger, par écrans interposés, avec l’auteur de Requiem for a Dream, The Wrestler ou Black Swan. Lequel répondait aux journalistes du monde entier depuis son appartement new-yorkais. “Cela me désole qu’on ne soit pas ensemble dans la même pièce. Mais je vais devoir vivre avec ce nouveau futur… ”, relève-t-il en début d’entretien…

Derrière le maquillage et les prothèse, Brendan Frazer campe, dans "The Whale" de Darren Aronofsky, Charlie, un homme vivant reclus chez lui, incapable de bouger dans un corps de 250 kg. ©Cinéart

Qu’est-ce qui vous a attiré dans cette pièce de Samuel Hunter ? Est-ce le thème de l’addiction, celui de la religion ?

C’est drôle car hier, soir de la première à New York, c’était le 10e anniversaire du jour où j’ai été voir The Whale à off-Broadway. C’est une pure coïncidence… Je me souviens d’avoir lu la critique de la pièce dans le New York Times et j’étais vraiment curieux de voir comment ils allaient réussir à créer cela sur scène. Ces personnages étaient tellement éloignés de moi, vivant de l’autre côté des États-Unis, aussi loin que vous l’êtes de moi en ce moment… Je ne devrais pas les comprendre. Mais le truc incroyable avec l’écriture de Sam, c’est que lentement mais sûrement, il épluche les différentes couches de l’oignon et on en vient à comprendre ces personnages. Et je me suis rendu compte qu’ils n’étaient pas si différents de moi. Tous ces préjugés qu’on pose sur les gens quand on les rencontre pour la première fois sont totalement faux. C’est aussi le pouvoir du cinéma. Et c’est pour cela que je voulais faire porter cette pièce à l’écran, car les films sont des exercices d’empathie. Regarder un film des Dardenne vous permet de vous sentir proche de personnages qui n’ont rien à voir avec vous. Et, pourtant, à la fin du film, les Dardenne parviennent à vous brisent le cœur comme si vous aviez perdu quelqu’un de votre famille…

Dans le film, Charlie ne se réduit jamais à son corps. C’est un personnage d’une grande complexité…

La malédiction du cinéma hollywoodien, ce sont les personnages unidimensionnels, qui sont soit bons, soit mauvais. Alors que dans d’autres cinémas dans le monde, comme le néoréalisme par exemple, les personnages sont plus gris. Ce sont ces personnages qui m’attirent, car ils reflètent qui sont vraiment les gens. On est tous un mélange de bon et de mauvais. Et c’est ce qui nous rassemble, car on peut tous se sentir proche de cela.

De façon assez surprenante, il y a pas mal d’humour dans le film…

Le film vous fera pleurer, vous bouleversera, il vous fera passer par plein d’émotions différentes. L’artiste et auteur pour enfants Oliver Jeffers était présent à la projection hier soir. Ce matin, il m’a envoyé un petit message, me disant qu’en rentrant en taxi à Brooklyn, il s’était dit qu’il était passé par les sept émotions majeures à parts égales : joie, tristesse, peur, mépris, dégoût, colère et surprise. Quel beau cadeau à Sam et à moi…

Après la série "Stranger Things", la jeune Sadie Sink confirme son talent dans "The Whale" de Darren Aronofsky. ©Cinéart

Dans le film, vous montrez combien l’art, la littérature en l’occurrence, peut être une source de réconfort. C’est aussi le cas pour vous ?

Moby Dick a été un livre très important pour moi. Je l’ai découvert sur le tard, à la vingtaine. Je suis un lecteur très lent, sans doute un enfant dyslexique non diagnostiqué. J’avais une copie neuve du livre et, au fur et à mesure de ma lecture, elle s’est abîmée… J’ai d’abord perdu la couverture, puis des pages… Mais je suis arrivé à la fin. Tant de passages me semblaient être de la pure poésie, me parlaient directement au cœur ; je les relisais sans cesse. C’est probablement une autre raison pour laquelle j’ai voulu aller voir The Whale, à cause de la métaphore de la baleine de Moby Dick. Honnêtement, je n’avais pas totalement compris la pièce au moment de commencer à tourner. Pourtant je l’avais lue plein de fois, tout comme les multiples brouillons du scénario, car on travaille sur cette adaptation depuis 10 ans. Souvent, quand je fais un film, je dois m’assurer que le scénario fonctionne parfaitement avant de tourner. Mais ici, je savais que ça marcherait, parce que je sais ce que la pièce a provoqué en moi quand je l’ai vue. Et je savais ce que le scénario a provoqué chez les gens qui l’ont lu et qui ont eu envie de faire ce film bizarre avec nous. Mais cela m’a pris un certain temps à réellement comprendre. Hier soir, c’était la dernière fois que je voyais le film. Il faut que je m’en détache maintenant. Le réalisateur hongrois Miklós Jancsó, qui a été mon professeur de cinéma à Harvard, disait : “On ne regarde jamais ses films à un certain moment, car c’est une forme de masturbation. Il faut les laisser vivre leur vie… ”.

En termes de mise en scène, The Whale est un vrai défi, en ce sens qu’il se déroule entièrement dans un espace réduit, celui de l’appartement de Charlie.

C’était un défi très intéressant. Mon dernier film, Mother, se déroulait dans une seule maison. J’ai voulu passer au niveau supérieur, avec un film se déroulant dans une seule pièce. Je ne sais pas comment je vais pouvoir réduire l’échelle dans mon prochain film, mais j’y travaille… Cela m’a forcé à retourner aux bases de la réalisation. Pour faire un film, il faut d’abord un grand acteur, puis évidemment une lumière pour l’éclairer et, bien sûr, une histoire. La dernière chose qu’il faut, c’est savoir où mettre la caméra pour aider à raconter l’histoire. C’est ça le boulot d’un réalisateur. Comment rendre dynamique, excitant, intense un film qui se déroule dans une seule pièce, sans aucune scène d’action ? C’est super d’avoir le texte, génial, de Sam Hunter, mais il faut quand même rendre ça cinématographique pour que, par les mouvements, on puisse exprimer ce que ressent le personnage. On a répété pendant trois semaines, comme une troupe de théâtre, pour prendre nos marques et trouver de nouvelles façons d’utiliser l’espace, pour que l’énergie puisse continuer à circuler. Voir un acteur bouger dans l’espace peut être fascinant. À cause de sa masse, Charlie ne peut pratiquement pas bouger. Pour moi, la course-poursuite du film, c’est quand il essaye d’attraper les clés au-dessus de la porte. On ressent vraiment ce que ça signifie de vivre dans un tel corps. C’était un défi. C’est amusant de faire exploser une voiture, j’adore faire ce genre de choses. Mais c’est aussi amusant de simplement faire entrer les spectateurs dans la psychologie d’un personnage.

Pourquoi avoir choisi Brendan Fraser pour ce rôle difficile ?

Il était un peu oublié, même par moi… J’ai passé 10 ans à trouver l’acteur qui me donnerait envie de me lever le matin pour faire ce film. J’ai envisagé de très nombreux acteurs, beaucoup de stars, mais aucun ne m’a sorti du lit. Mais quand j’ai vu Brendan, j’ai compris que, quand on est une star de cinéma, on le reste. C’est difficile à expliquer pourquoi un acteur est bon. Brendan peut faire un tout petit truc avec ses yeux et je sais que chaque spectateur le comprendra. Cela doit avoir avec l’élasticité du visage, un mouvement que la caméra parvient à capturer. Les acteurs sont des bons menteurs, mais ce sont de très mauvais joueurs de poker, parce qu’on peut lire en eux…