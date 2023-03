Le premier grand rôle de Sadie Sink au cinéma après “Stranger Things”

Adapté de la pièce de théâtre de Samuel Hunter (également scénariste du film), The Whale est un huis clos douloureux, qui se déroule quasiment entièrement dans le salon du héros (Brendan Fraser), où défilent une poignée de personnages : son amie infirmière (Hong Chau), son ex-femme (Samantha Morton), mais aussi sa fille, avec laquelle cet homme de 250 kilos tente, aux portes de la mort, de renouer. Dans ce rôle, on a le plaisir de retrouver Sadie Sink. Découverte ado dans la série à succès de Netflix Stranger Things, la jeune femme trouve ici son premier grand rôle au cinéma.

Et Brendan Fraser ne tarit pas d’éloge sur la Texane de 20 ans. “Sadie est un diamant pur. Chaque fois que l’on tourne un peu le regard, on découvre d’elle une facette qu’on n’avait pas vue. Elle n’est jamais tombée dans l’ado en colère, estime l’acteur. Elle joue d’abord une petite fille triste, qui a été blessée. Elle est très en colère contre son père pour de bonnes raisons et il en est conscient. Ils ont un parcours de rédemption en commun à faire. Elle veut faire la paix avec lui, mais elle ne sait pas comment. C’est le climax émotionnel du film, incomparable avec le climax de n’importe quel film d’action ! Ce film, ce sont cinq personnages en quête de rédemption. Chacun a sa propre rage…”

Dans "The Whale" de Darren Aronofsky, Sadie Sink a une partition complexe, celle d'une ado ambiguë, qui retrouve son père après plus de dix ans d'absence. ©Cinéart

Un personnage ambigu

Dans The Whale, Sadie Sink parvient à conserver tout son mystère à cette gamine venant rendre visite à un père qu’elle n’a pas vu depuis plus de dix ans. Au départ, on ne comprend pas vraiment ses motivations, pas plus que ce qu’elle ressent réellement pour cet homme déformé par l’obésité. “J’ai commencé par prendre tout ce qui pouvait en faire un personnage en colère, voire légèrement maléfique, commente la jeune comédienne. Je crois que c’est durant les répétitions que j’ai vraiment commencé à entrer en empathie avec elle. Et à la voir comme quelqu’un qui souffre, qui est profondément solitaire et confuse. Elle passe une semaine avec ce père qu’elle a renié toute sa vie ou presque, qu’elle rend responsable de la personne qu’elle est devenue. Mais elle rencontre quelqu’un qui lui offre un amour inconditionnel, qu’elle n’a jamais reçu. C’est une expérience déconcertante pour elle. C’était clairement un défi d’incarner un tel personnage, de camper sa colère, sa violence aussi. Je crois que cela lui permet d’obtenir une forme de contrôle, de pouvoir qu’elle n’a jamais ressenti dans sa vie. Mais j’espère qu’à la fin du film, le public pourra voir qui elle est vraiment, c’est-à-dire la personne que voit Charlie : quelqu’un d’intelligent.”

À l’écran, on peut ainsi voir le personnage Sadie Sink jouer avec son père, se dérober à son regard en se plaçant dans des endroits de la pièce qui, à cause de sa masse corporelle, lui sont inaccessibles… “Je ne sais pas comment on en est arrivé à cette idée, que j’aime beaucoup. Sans doute lors des répétitions. C’est une façon pour elle de le manipuler. Elle n’est jamais venue dans l’appartement de cet homme qu’elle n’a pas vu depuis 10 ans, mais elle se comporte comme si elle était chez elle. Et elle se place dans des endroits où elle sait qu’il ne peut pas la voir. C’est la première scène où ils sont ensemble et c’est clairement une scène glaciale…”, avoue Sadie Sink.