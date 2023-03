"The Whale": Brendan Fraser est méconnaissable dans ce drame malaisant, mais très fort

L'homme décide de reprendre contact avec sa fille Ellie (Sadie Sink, excellente jeune actrice découverte dans la série Stranger Things), qu’il n’a pas vue depuis qu’elle avait 8 ans… Aujourd'hui ado rebelle, celle-ci n'est pas prête à faire le moindre cadeau à son géniteur.

À lire aussi

Une expérience inconfortable

Comme son titre l’indique, The Whale met en scène un homme-baleine, vivant reclus dans son appartement miteux, refusant d’être vu par ses étudiants, à qui il donne un cours d’écriture en ligne, ou même par le livreur, qui lui dépose tous les soirs ses pizzas. Un homme que l'infirmité a progressivement coupé du monde mais qui, à la veille de sa mort, a désespérément envie de passer un peu de temps avec cette fille qu’il regrette de n’avoir pas connue.

Adapté de la pièce de théâtre homonyme de Samuel Hunter (qui signe également le scénario), The Whale a profondément divisé en Compétition de la 79e Mostra de Venise en septembre 2022. Le huitième long métrage de Darren Aronofsky est en effet un objet très étrange, un huis clos ultra-malaisant.

Ancienne star de La Momie et autre grosses productions hollywoodiennes des années 2000, Brendan Fraser a souffert de pas mal de problèmes de santé et a pris beaucoup de poids ces dernières années. Il en a même pris un peu plus pour camper cet homme atteint d’obésité morbide dans The Whale. Mais s’il est méconnaissable à l'écran, c’est surtout à cause des effets spéciaux (totalement invisibles), qui le transforment en une masse plus ou moins informe, qui a du mal à se déplacer, le moindre effort provoquant essoufflement et emballement cardiaque. Face à un tel spectacle à la limite du voyeurisme, dans les premières minutes, The Whale est vraiment très difficile à supporter…

Après la série "Stranger Things", la jeune Sadie Sink confirme son talent dans "The Whale" de Darren Aronofsky. ©Cinéart

Cynisme ou sincérité?

Pourtant, si Aronofsky cherche l’inconfort chez le spectateur, c’est pour le forcer à regarder en face l’être qui se cache derrière cette montagne de chair et de graisse et le forcer à interroger la faiblesse humaine, mais aussi sa beauté. Car l’on retrouve ici tous les thèmes chers au réalisateur de Requiem for a Dream, The Wrestler, Noé ou Black Swan: la dépendance, le réconfort (ou non) de la religion, la peur de la mort et la puissance de l’art. Ici la littérature, à travers l'écho permanent au Moby Dick de Melville et à sa baleine… Autant de questions abordées dans un film déstabilisant, dont on se demande par moments s'il est révulsant de cynisme ou bouleversant de sincérité.

À l'issue des deux heures de projection, c'est cette seconde option qui s'impose, dans un final absolument poignant. Par la puissance de sa mise en scène, portée par la musique étrange de Rob Simonsen, The Whale finit en effet par nous transporter, en nous forçant à poser un regard différent sur cet homme au corps monstrueux défiant toutes les normes mais qui, par son besoin de vérité et de franchise, n'en est que plus humain…

Vue dans "Inhérent Vice" de Paul Thomas Anderson ou "Downzising" d'Alexander Payne, la trop rare Hong Chau est très juste dans "The Whale" de Darren Aronofsky. ©Cinéart

The Whale Drame physique De Darren Aronofsky Scénario Samuel D. Hunter (d’après sa pièce) Photographie Matthew Libatique Musique Rob Simonsen Montage Andrew Weisblum Avec Brendan Fraser, Hong Chau, Sadie Sink, Samantha Morton… Durée 2h