Gunther Broucke : "Viser plus grand que soi"

“Par rapport au modèle “industriel” du XIXe siècle, l’accès à l’information a tout changé : fini le chef d’orchestre grand patron, chaque musicien a sa propre opinion et il faut des arguments pour le convaincre. Autre paradoxe inhérent à l’orchestre : alors que le musicien a toujours été applaudi comme le meilleur, dans sa famille, son académie, sa classe de conservatoire, le voilà, au terme d’auditions âprement défendues, second basson (par exemple) et soudain anonymisé. Selon moi, la seule réponse est l’abandon de son ego au profit d’un travail collectif visant “plus grand que soi”. Et, pour cela, il faut réveiller les rêves des musiciens et mobiliser leur capacité d’initiative.”

Une politique de création musicale

Première stratégie mise en œuvre : passer commande à des compositeurs, en liaison avec de grandes institutions internationales. Pour le concert de ce samedi – création du Concerto pour alto et orchestre de Cassandra Miller –, le Brussels Philharmonic est partenaire du BBC Philharmonic. De même avec le compositeur allemand Jörg Widmann et l’Orchestre Philharmonique de Berlin, et le Français Martin Matalon et l’Orchestre de Radio France. “Cela nous mène déjà jusqu’en 2026 ! Par ailleurs, nous avons confié aux musiciens eux-mêmes, sur base volontaire, les commandes aux compositeurs belges moyennant la mise en valeur d’un – ou plusieurs – musiciens de de l’orchestre et l’assurance d’une composition résolument innovante. Pas de concerto néo-classique pour violon seul… (rire). Ces pièces ne doivent pas dépasser 20 minutes et feront toutes l’objet d’un enregistrement CD. En outre, les musiciens décideront eux-mêmes du programme au cours duquel ces œuvres seront créées.”

Le futur de l’orchestre n’est pas dans le passé

“Jouer Brahms, même le mieux du monde, ne sera pas suffisant pour faire vivre l’orchestre, c’est simplement la base sur laquelle il faudra construire. Et, si l’on fait une comparaison avec les restaurants, il faudra travailler en cuisine ouverte, en rendant nos recettes disponibles, par code QR ou en les publiant. Alors qu’aujourd’hui, le travail d’un orchestre est une affaire secrète : à part les applaudissements (ou les rencontres fortuites sur le parking), aucun contact direct ne relie le public et les musiciens. ”

Autre projet du bouillant intendant : en association avec Lukas Pairon (le fondateur de Music Fund) et l’université de Gand, il a lancé une action permettant de mutualiser les moyens de Brussels Philharmonic (107 musiciens quand même…) et les compétences spécifiques de divers ensembles de musique contemporaine. “Quatre projets internationaux (notamment avec Ictus et l’Intercontemporain) sont déjà en route !”

