Au Parc, Pinocchio n’est plus une marionnette

À lire aussi

Mais, d’abord, souvenez-vous. Pinocchio, c’est ce petit pantin de bois sculpté par le vieux Gepetto, qui prend vie et dont le nez s’allonge à chaque mensonge. Espiègle et désobéissant, il va vivre plein d’aventures rocambolesques, avant d’accepter d’aller à l’école pour devenir bien sage et serviable, ce qui lui vaudra de devenir un garçon à l’apparence humaine.

Mise en abîme et francs éclats de rire

C’est donc à cet endroit du conte que Thierry Janssen a pris la plume pour en imaginer la suite. Nous sommes en Toscane, en octobre 1922. Le gentil Pinocchio (Julien Besure, parfait dans le rôle) et son papa Gepetto (attachant Thierry Janssen en vieillard sénile) appartiennent à une troupe de théâtre ambulante. En pleine montée du fascisme, l’Italie est en crise et son peuple, affamé.

Ce jour-là, le Direttore (tout bon Fabian Finkels, plein de verve) est rempli d’espoir : il a décroché un contrat pour jouer à Santa Marinella…, l’un des points de concentration des troupes fascistes. Sofia (géniale Karen De Paduwa), la sous-directrice – “Non ! Directrice adjointe !”, martèle-t-elle – le prévient du danger, mais, “sans ce contrat, nous mourrons tous de faim et de froid”, s’alarme le directeur.

La petite troupe de théâtre dans son campement de roulottes. ©AUDE VANLATHEM

Alors, la troupe se met à répéter. Son spectacle ? Les “véritables Aventures de Pinocchio”, interprétées par “les authentiques Gepetto et Pinocchio” ! Et le campement des misérables roulottes en bois de, littéralement, pivoter pour se transformer en une petite scène de théâtre, avec son rideau coloré et ses “effets spéciaux” bricolés, pour une mise en abîme (en plusieurs temps) qui déclenche de francs éclats de rire, avec une mention toute spéciale à Karen De Paduwa en Criquet parlant. Un décor ingénieux, tout en contraste, fruit du binôme Maggy Jacot (scénographe et costumière) et Axel De Booseré (metteur en scène).

À lire aussi

Pinocchio, fleuron des fascistes

Mais c’était sans compter sur Fedora (très juste Elsa Tarlton), mystérieuse jeune femme appelée à remplacer une comédienne au pied levé. Combative et intrépide, elle n’hésite pas à “secouer” le docile Pinocchio, dont les aventures ont été érigées en fleuron national par les fascistes. “Quand cesseras-tu d’être leur pantin ?”, le conscientise-t-elle.

Le pantin Pinocchio (Julien Besure) avec les marionnettes Arlequin (Aurélien Dubreuil-Lachaud) et Colombine (Mireille Bailly). ©AUDE VANLATHEM

En entrelaçant la fable enfantine des Aventures de Pinocchio, par le biais astucieux de la mise en abîme, et le récit de fiction ancré dans un chapitre sombre de l’Histoire, Thierry Janssen offre un spectacle pétillant, entre merveilleux et noirceur, qui démystifie habilement, avec humour et audace, le propos de Collodi : la liberté requiert parfois que l’on transgresse les règles et diktats. À bon entendeur…

-- > Bruxelles, Le Parc, jusqu’au 8 avril, accessible dès 8 ans. Infos et rés. au 02.505.30.30 ou sur www.theatreduparc.be