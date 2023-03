Comment Matisse se réinventa, radical

Cette exposition montrait à merveille un artiste en perpétuelle recherche avec un parcours qui nous amenait des débuts hésitants à la somptueuse simplicité des papiers découpés. Aragon écrivait : “Matisse a rendu plus complexe le problème de peindre, a compliqué la peinture, posant devant tous les peintres à venir l’exigence de l’invention, une exigence incessante, qui dès le début de ce siècle, ouvre les temps nouveaux de la peinture. ”

Jean-Luc Godard par exemple, découvrant en 1965 le tableau La Blouse roumaine que l’on retrouve à l’Orangerie, disait : “Il a l’air assez simple ce tableau, purement décoratif, une blouse… Et puis, plus on le regarde, plus on le découvre comme un sentiment, une jeune fille qui rêve. Ce tableau est une pensée et un sentiment.”

Parmi les nombreuses expositions, très peu ont abordé le tournant essentiel des années 1929-1939 et la crise d’inspiration de Matisse.

L’exposition à l’orangerie démarre avec les Odalisques d’un peintre vieillissant reconnu pour ses périodes fauve et niçoise : des femmes alanguies sur un fond de couleurs. Mais pour la commissaire Cécile Debray, Matisse se sent alors “coincé”, en recherche. Un tableau du MoMA de New York incarne cet questionnement radical : la Femme à la voilette, de 1927. Un portrait étrange où le visage et le fond sont déconstruits, la peinture est grattée, annonçant la prochaine décennie du peintre. Un tableau “aussi tragique que la Joconde” disait encore Aragon.

Henri Matisse : Femme à la voilette 1927, 61,5 x 50,2 cm, MoMA, New York, The William S. Paley Collection ©Copyright Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala, Florence

Tahiti

En 1930, Matisse prend le risque de l’inconnu en acceptant une invitation aux Etats-Unis du docteur américain Barnes, qui le collectionnait depuis longtemps et lui commandait une oeuvre monumentale pour sa fondation à Philadelphie. Ce sera La Danse en 1933 dont on peut suivre à l’exposition, la genèse, les esquisses successives et un film où on voit Matisse à l’oeuvre dès son retour à Nice travaillant dans un vaste garage.

Henri Matisse: La Danse, harmonie ocre, 1930-1931, 33 × 87,8 cm, Musée Matisse Nice ©©Succession H. MATISSE Photo François FERNANDEZ

Auparavant, en 1930, il avait continué son voyage jusqu’à Tahiti et ses lumières, marquant ainsi volontairement une pause dans sa création, et engageant un tournant dans son œuvre.

Écarté comme “has been” de l’actualité artistique au cours des années 20, le travail de Matisse revient alors au cœur des débats d’idées et des réflexions de l’époque, par le biais des publications régulières dans la revue Cahiers d’Art de Christian Zevros, avec Picasso, Braque, Miro, Léger, Kandinsky, Mondrian, Le Corbusier ou Duchamp.

Un grand intérêt de cette exposition est de montrer au-delà de la simplicité apparente, voire des hésitations de sa peinture, la densité et la complexité de son questionnement, par des sculptures, des objets de la collection de Matisse, des dessins, des gravures, des peintures. Mais aussi avec des suites de photographies prises au cours de la réalisation d’un tableau où l’on voit comment au départ d’un tableau presque “classique”, Matisse le reprend sans cesse, jusqu’à l’épurer totalement.

On admire ainsi à la fin du parcours les œuvres produites par cette recherche, avec de nouveaux chefs-d’œuvre très différends des Odalisques, un voyage vers une nouvelle lumière avec la Blouse roumaine et le Grand nu couché de 1935 prêté par le musée de Baltimore. Une suite de photographies montre comment pour ce Grand nu couché, le bouquet de fleurs est devenu une forme jaune, la tête du modèle s’est réduite et le fond est devenu un simple plan vertical.

Les perpétuelles recherche de Matisse n’était pas terminées en 1940. A 75 ans, il réinventait encore totalement son art avec une jeunesse, une radicalité sans pareille dans les “papiers découpés”. Il veut alors “atteindre une forme décantée jusqu’à l’essentiel”, “découper à vif dans la couleur comme les sculpteurs pratiquent la taille directe”. Résoudre l’antagonisme éternel entre le dessin et la couleur en allant directement à la couleur, sans le dessin.

Matisse Cahiers d’art, Musée de l’Orangerie, Paris, jusqu’au 29 mai