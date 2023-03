Peur de rien : on met le sujet la famille sur la table !

Dix-neuf artistes (essentiellement des artistes vidéos) viennent apporter leur contribution plastique et intellectuelle à cet enjeu de départ : lever le rideau sur la sphère intime, et parler, dans des dimensions esthétiques et réflexives, de ce qui fait la famille. Des repas. Des ressemblances. Des névroses. Des souvenirs. Avec Louma Salamé, on ouvre l’album de famille et on commente.

Pourquoi était-ce si important de parler de ce sujet ? C’est un sujet très intime. Et l’on pourrait croire que les artistes ont autre chose à faire que de causer de leur smala.

On a réuni à la Villa – qui est une maison ! –, des artistes qui travaillent sur le thème de la famille. On présente d’ailleurs un artiste qui réalise sa maison de famille dans nos murs [Paul Gérard, NdlR]. Les artistes jouent ou mettent en scène leurs proches, leurs enfants, parents. Et alors que la vidéo est impopulaire – parce qu’elle cannibalise le temps, parce qu’il faut s’asseoir, écouter, ce n’est pas comme l’immédiateté de la peinture –, elle devient un support merveilleux pour raconter des histoires.

Dans cette expo, il y a aussi l’idée de la petite histoire dans la grande. C’est le cas de l’œuvre de Sandra Heremans, dont le père, Roger, ordonné prêtre, est envoyé comme missionnaire au Rwanda et tombe amoureux d’une musulmane. L’artiste utilise notamment les photos de famille pour évoquer son histoire de famille à travers la grande histoire.

La matière pour raconter la famille, quelle est-elle ?

La grande majorité des artistes de cette exposition a grandi dans les années 80, l’époque de la démocratisation du caméscope et donc, de “la fabrique du souvenir”. Je me souviens j’avais un oncle un peu geek qui avait un caméscope…

Certains artistes ont joué avec l’idée de composer avec la mémoire existante. Je pense à Zineb Sedira, qui est, pour moi, l’une des pièces déterminantes de cette expo. [On y voit, dans un triptyque vidéo, une grand-mère, une mère et une fille. Mais la grand-mère et la fille ne parlent plus de langue commune, conséquence de l’exil, NdlR]. On y saisit l’importance de la transmission intergénérationnelle et ce patrimoine immatériel, qu’est la langue, qui peut se perdre. Cette petite-fille, qui ressemble tant à sa grand-mère, est dans l’impossibilité de lui parler. On voit que la migration fait perdre ou gagner de nouveaux territoires.

"Mother Tongue", Zineb Sedira, 2018. La perte de la langue maternelle. ©© Zineb Sedira / DACS, London Courtesy the artist and kamel mennour, Paris Installation vidéo

Dans ces vidéos sur la famille, des histoires intimes et à la fois tout à fait universelles… Et aucune ne se ressemble.

Dans l’art vidéo, les intentions sont multiples. Certaines pièces sont des films, d’autres des documentaires ou encore des performances filmés. Et les artistes ne disent pas tous les mêmes choses Il y a les “gardiens de mémoire” (Zineb Sedira, Sophie Whettnall) ; il y a aussi “les archéologues” (Sandra Heremans ; Valérie Mréjen…). Et puis “les éclaireurs”, comme Ariane Loze, ou Kika Nicolela [cette dernière mime une mère qui fait un gâteau mais qui en devient maboule. Charge mentale, C.Q.F.D, NdlR]. Ces derniers se donnent pour tâche de découvrir les zones d’ombre, les tabous, les non-dits. Tout ce qui est muré dans la maison de famille.

Parfois il faut avoir un background historique pour mieux saisir une œuvre, mais là, ce n’est pas une histoire de connaissance de l’histoire de l’art. C’est bien plus impliquant pour le visiteur. Qui regarde au musée quelque chose qui ressemble à ce que, peut-être, il vit dans sa famille…

Les visiteurs vont découvrir des artistes qui proposent des performances, filmées. Je pense à Bruce Nauman qui décide que la sculpture est aussi la mise des corps en situation. Certains écrivent des scripts, suivent des protocoles, comme c’est le cas pour Amélie Berrodier qui filme un repas de famille, avec les gens et les gestes, mais, … en silence ! Leur vision permet de revisiter les rites et rituels, ces rassemblements obligatoires qu’on a tous, mais qui vont, ici, se jouer d’une autre façon.

J’ajouterai que si la vidéo n’a pas de caractère d’immédiateté, elle a une vraie puissance d’éloquence formelle. Je pense aux travaux de Sophie Whettnall, de Bruce Nauman, de Hans… Ce qui se joue devant nous ne peut que nous toucher. Inévitablement.

C’est la première fois que l’on voit, de manière aussi frontale, au musée, notre famille, notre névrose, notre charge mentale,…

Dans le domaine de la littérature ou du cinéma, on observe une prédominance de ce thème. De Woody Allen à Festen, en passant par Fritz Zorn, le récit autobiographique dans la sphère familiale est souvent cité. C’est ainsi que l’on a cherché à réunir des artistes visuels – issus de cette fameuse génération qui a grandi avec le caméscope démocratisé –, pour observer ce dévoilement de la mémoire.

Les artistes ont-ils une approche psychologique de leurs travaux ? Est-ce leur inconscient qui parle ? Ou au contraire, ont-ils le désir de réécrire l’histoire ?

C’est dans la vidéo de Sophie Whettnall qu’on entend sa mère nous dire : “Avec le temps, on se raconte des choses”. Une phrase géniale et donc, c’est ça, “la fabrique du souvenir”. L’artiste a mis deux ans à fabriquer cette pièce de cinq minutes, autant dire que c’est un travail méticuleux ! On sent que leurs sujets les travaillent et les animent… C’est aussi une manière pour eux de se nourrir, de se soigner. Dans le cas de Paul Gérard, en tirant la ficelle de ce secret de famille qui était un tabou, il resserre ses liens familiaux autour de sa pratique. C’est une possibilité de rapprochement pour les artistes qui mettent leur famille au sein de leur corpus.

