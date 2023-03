"Je voudrais mettre une balle dans la tête de mon époque"

guillement On a beau s'y préparer, perdre un grand-parent crée un grand vide

Son grand-père maternel, Bernard Dufoux, le fameux chocolatier, décède en janvier 2021. Un des premiers deuils du titre du disque. “Perdre un grand-parent, c’est un événement qui s’inscrit dans la logique des choses. Il se fait qu’on était fort complice. On a beau s’y préparer, ça crée un grand vide après. On s’appelait une à deux fois par jour. On se racontait ce qui se passait dans nos vies – assez similaires dans le sens où nous étions tous les deux des passionnés, lui dans le chocolat, mois dans la musique”, se souvient Martin Luminet qui lui a dédié “Baudemont”, du nom de la colline où résidait l’aïeul.

À la première écoute des onze morceaux qui composent Deuil(s), on a tout de suite pensé à Fauve. Souvenez-vous de ce collectif apparu début des années 2000 dont “Blizzard”, avait récolté plus de 2 millions de vues. On retrouve chez Luminet cette même envie d’en découdre étayée par un état des lieux du monde qui attend les 20-30 ans aujourd’hui. Le constat est implacable : “On visait le ciel, on a touché le plafond” (“Époque”), “Nous sommes témoins du monde qui régresse” (“Monde”). Une génération qui doit faire le deuil d’un certain type de société, mais qui se doit d’être celle qui va tout changer. “On nous a mis dans la tête qu’on n’allait pas connaître la guerre, que la consommation allait faire en sorte que personne n’allait manquer de rien, pointe notamment le chanteur tout en restant lucide. Je ne suis pas dans l’abandon, ni dans le jugement. On est les victimes de notre époque, mais aussi ceux qui vont devoir se relever, inventer quelque chose d’autre. Par contre, je ne sais pas sous quelle forme.”

guillement Savoir que mes textes puissent faire écho à d’autres vies que la mienne, ça m’émeut.

En octobre dernier, Martin Luminet, alors pourvu d’un simple EP, avait fait sensation au festival FrancoFaune à Bruxelles. “Je n’ai pas l’impression de faire de la musique pour être aimé. J’ai envie d’être compris. Savoir que mes textes puissent faire écho à d’autres vies que la mienne, ça m’émeut. C’est ça aussi la magie de la musique”, analyse-t-il.

Comme si tous ces bouleversements ne suffisaient pas, Martin Luminet connaît une rupture amoureuse – qui donne lieu à quelques belles ballades aux accents de Vincent Delerm. “Cela est venu modifier quelque peu l’axe de l’album. Cela a remis pas mal de choses en question, ce qui est plutôt positif. Qu’est-ce que l’amour ? Est-ce qu’on s’aime encore vraiment ? Pas seulement du point de vue amoureux, mais aussi de comment exprimer l’amour que l’on donne”, questionne celui qui, comme tant d’autres, constate qu’on possède un tas de réseaux sociaux, qui n’ont peut-être rien de social.

guillement On te dira d'être dans la moyenne/Vivre une vie d'amour et d'eau tiède/De limer la colère/De lisser tes envie" ("Piège")

Face à ce que lui-même qualifie de “grande crise de l’amour”, Martin Luminet confie qu’il est heureux de se dire qu’il appartient à la génération qui a mis le doigt sur la question des genres, des différences. “Je pense que ça va faire beaucoup de bien. Ça va dépoussiérer l’amour. C’est une vraie révolution, c’est pour cela que cela crispe des sociétés et que certains pays reviennent en arrière”, relève celui qui s’adresse à sa filleule de 10 ans sur “Chemin”, et termine la chanson en accordant “monde” avec “belle”. Un “désaccord” tout à fait délibéré. “Je tenais à faire passer le message qu’il fallait arrêter de demander à une petite fille si elle a un amoureux. Pouvoir aussi évoquer une amoureuse. Ce sera plus simple pour ces enfants, dans leur vie future, s’ils ont davantage de représentativité. On leur aura montré que c’est possible, considère celui qui chante : “On dé-genre, on dérange”.

Si Martin Luminet a le plus souvent la plume allusive, à un certain moment le volcan entre en éruption. “Quand on se prend la violence en pleine tête, je ne vois pas pourquoi on ne lui répondrait pas frontalement. J’ai l’impression que les victimes qui réagissent se font beaucoup plus massacrer que ceux qui envoient les horreurs”, explique celui qui a écrit : “Regarde-la monter/L’odeur de la haine/Dans ma France chérie/Chérie FN/Regarde les Hanouna, Bolloré, Pascal Praud/Putain qu’est-ce qu’on attend/Pour tirer la chasse d’eau” (“Époque”).

Un disque fort, ancré dans l’ici et maintenant où Martin Luminet joue son rôle d’artiste qui ne passe pas à côté des grands changements, des grandes révoltes mais qui leur tend un indispensable miroir.

"La musique, c'est un sport d'équipe"

Ses chansons, Martin Luminet les a travaillées piano-voix. L’apprentissage de cet instrument, il le doit au hasard, celui des parents d’un ami qui divorcent. “Quand on est allé aider sa maman à déménager, il y avait un piano droit qu’elle ne savait emporter.” Celui qui étudie encore à la fac se propose d’héberger “la bête” dans sa petite chambre d’étudiant. “Je n’avais pas du tout de place. Je me suis procuré un lit superposé et j’ai mis le piano en dessous”, rigole l’intéressé. Depuis, l’instrument a retrouvé sa propriétaire, et l’artiste accompli sa mission.

Quand on s’étonne du nombre de personnes que Martin Luminet remercie dès la première page du livret, celui-ci répond d’emblée : “Un disque, ça ne se fait pas tout seul. Je cite aussi pas mal de personnes qui m’ont aidé à avoir confiance en moi. Je considère que la musique, c’est un sport d’équipe”. S’il a pu tenir dans une époque trouble (suite à la pandémie), c’est parce qu’il était bien entouré. Et aussi parce qu’il a été bien accueilli par les Chantiers des Francofolies de La Rochelle. Il a posé sa candidature (“tout le monde la pose, parce que c’est très réputé”), a été retenu et suivi pendant un an. “Ils nous aident à travailler le fond de notre âme et de nos chansons, de notre envie d’être artiste.” Il avait été retenu en 2019 pour l’édition 2020. “Ç’aurait pu être une année à jeter à la poubelle. Mais les Francos ont décidé qu’on ne serait pas la promotion sacrifiée.”

Alors, place au coaching à distance. “Exercices de chant, d’écriture, mobilisation de personnes et d’énergie, où le temps et les moyens n’étaient pas comptés”, développe Martin Luminet pour qui, sans ces forces, les artistes retenus n’auraient pas traversé la tempête. Il insiste aussi sur la rencontre inestimable avec Benjamin Geffen. “Il a composé, arrangé et réalisé le disque. Après lui avoir décrit le décor que je souhaitais pour chacune des chansons, il a réussi à le traduire. Nous avons d’emblée partagé une belle affinité musicale et humaine”, se réjouit-il. Et il a bien raison, Deuil(s) étant habillé de parures adaptées pour chaque ambiance. Parfois, elles viennent consoler les tourments du chanteur.