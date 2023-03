"Interdit aux chiens et aux Italiens" : Chantiers, famille, polenta

A cette époque, la moitié de la population paysanne italienne part travailler en France chaque hiver. Ils y assument une ribambelle de métiers oubliés aux noms évocateurs : charbonniers, ramoneurs, chiffonniers, allumettiers, savetiers, caillouteurs... Les Italiens étaient réputés pour "être bons à tout".

Grâce au dialogue avec sa grand-mère, Alain Ughetto pointe du doigt le « racisme ordinaire » de l’époque, triste euphémisme. Une attitude détestable et condamnable qui permettait aux Français d’envisager leurs voisins italiens comme une main-d’oeuvre bon marché, taillable, corvéable et méprisable à merci.

La grande Histoire et ses coulisses

Avec ses formidables figurines filmées en stop motion, Ughetto raconte tout: le beau et le reste, sans rien omettre... La guerre (car ce sont toujours les paysans qui la font : Libye, Première et Deuxième Guerres mondiales), la misère, le poids de l’Eglise, la grippe espagnole, les grands chantiers dans les Alpes, le travail des enfants, la montée du fascisme et l’exil en France. Le cinéaste retrace ainsi tout ce qui a rythmé la vie de bien des familles italiennes au siècle dernier. Un récit entrecoupé de saynètes pleines d’humour (glissades, maladresses, mobilisation militaire,...) et de dérision sur la vie familiale. Avec des pointes de douceur, de poésie et de tendresse qui forment un récit aux accents universels et dessine une animation adulte à la façon des célèbres Wallace & Gromit de Nick Park qui ont prouvé que les films d’animation n’étaient pas uniquement destinés aux enfants.

Pour porter son récit, Ughetto fait feu de tout bois et d’un maximum d’objets et de matières de réemploi. S’ajoutent à cela quelques photos d’époque, de la terre et des cailloux ramenés du pays.

A la fois scénariste et réalisateur, il nous entraîne jusqu’au cœur de la création entre vraies roches, courgettes et brocolis. Le film offre en même temps presque son making of : on voit par moments apparaître les mains du cinéaste à l’écran, à la faveur de certains ressorts de l’histoire. Un gimmick magique et touchant qui donne une idée de la façon dont le décor, les maisons, les accessoires divers et les costumes ont été conçus…

Alain Ughetto dévoile ainsi les dessous d’un boulot fou, d’artiste, d’artisan passionné qui le relie à son père et à son grand-père avant lui.

★★★ "Interdit aux chiens et aux Italiens" - Roman national De Alain Ughetto - Scénario : Alain Ughetto, Alexis Galmot et Anne Paschetta - Avec les voix de Ariane Ascaride et Alain Ughetto - Durée : 1h10.