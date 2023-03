Michel François apporte la légèreté au poids du monde

Né en 1956, travaillant à Bruxelles, Michel François a des œuvres dans des collections et musées du monde entier, du Mexique à l’Asie, en passant par nos pays voisins. Artiste belge majeur, il est soutenu par de puissantes galeries comme Xavier Hufkens en Belgique et Kamel Mennour en France. Il a bénéficié d’expos au Smak en 2010, et au Mac’s en 2011, mais celle à Bozar est la plus complète.

Michel François est difficile à catégoriser. Il est à la fois photographe, sculpteur, créateur d’installations et vidéaste, pour construire une œuvre à la grande cohérence qui capte les gestes de la vie courante, parfois les plus communs comme se laver les mains ou remplir ses poches. Une œuvre qui donne un espace, une beauté neuve, un corps au temps, qui s’éternise à des riens pour interroger le monde.

Chaque salle à Bozar a un titre. La première Panoptique a, en son centre, un tour de guet des anciennes prisons mais où les places des gardiens sont remplacées par des miroirs renvoyant aux visiteurs. Des grandes vidéos montrent des bulles de gaz s’échappant du sous-sol en Azerbaïdjan pour éclater, comme des vanités humaines. Des stalactites d’aluminium récupérées en Italie soulignent aussi notre appétit suicidaire pour les ressources naturelles.

Michel François: "Retenue d'eau" ©D.R.

Michel François refuse de donner à ses œuvres des messages. “Je m’informe beaucoup nous dit-il, trop. Je suis à l’écoute du monde que je laisse entrer en moi en descendant dans mon atelier pour essayer de donner de la légèreté à sa dureté. Je méfie de la politique au premier degré. Chez moi, elle apparaît au deuxième ou troisième degré. ”. “Très pessimiste sur l’évolution du monde”, il utilise sa mélancolie de manière très créatrice à la manière des artistes de la Renaissance.

Des agaves à œufs

La salle Le Théâtre des opérations aborde encore le politico-poétique. Le grand drapeau blanc du cessez-le-feu nécessaire flotte, mais soufflé par une énorme machine à vent dont la taille même est “contre-nature”.

Au mur, il a reproduit la disposition des armées en Syrie mais n’a gardé que les fils qui les relient et qu’il a grattés dans le mur, devenant une œuvre abstraite. Dans une vitrine, les tongs usées de clandestins à la frontière mexicano-américaine dont les semelles ont la forme des sabots de vache pour tromper les soldats. L’artiste est pour Michel François, un clandestin créateur comme ces ingénieux réfugiés.

Michel François, vue de la première salle de l'exposition, "Panoptique" ©philippe De Gobert

Dans la salle du Jardin, un herbier est au mur, fait de feuilles géantes venues de Meise, et, du plafond, tombent de grandes “flaques d’eau transparentes”. Une chaise porte la première veste de cuir de Michel François découpée de bouts de cuir formant un ballon de foot. Contre le mur, des chaussures de jardinier faites d’élastiques.

Chez Michel François, l’œuvre a souvent une forme dure, mais qui annonce sa disparition : un goutte-à-goutte d’eau tombe sur un gros bloc de sel et y creuse déjà des ravines : “J’y oppose le temps si long pour former ce sel et le temps si court pour qu’il disparaisse. ” Le message écologique est devenu poésie. Du plafond, tombent des pissenlits qui se dispersent au vent, comme ceux qu’il avait placés à la Biennale de Venise de 1999. Plus loin, les agaves entourés de pieuvres, portent des œufs.

Michel François fut jadis fasciné par un superbe tableau du Maître de Flémalle qu’il expose à Bozar. On y voit les instruments du martyr de Jésus, comme des pièces à conviction. Il voit aussi ses propres œuvres comme des “pièces à conviction”.

Une salle convie le visiteur à lâcher prise, à l’abandon, au bâillement. On y retrouve plusieurs de ses célèbres enroulements, créés comme des mandalas de méditation, incluant des accidents (pierres, etc.). Et une superbe grappe de sacs d’eau est accrochée au plafond nous rappelant que l’eau est une richesse rare. Un cube de verre comprend un bloc de plasticine coloré et sur les vitres comme des papillons. Aux murs, des œuvres abstraites en bronze, des “accidents” chez le fondeur où le bronze en fusion prend des formes aléatoires.

Vue de l'exposition Michel François à Bozar, avec le cube en verre et plasticine et "l'accident" de bronze au mur. ©D.R.

Le parcours – encore long et riche — se clôture par deux œuvres symboles : un chemin de tubes de verre cassé par les pas de l’artiste passé par là, et un mur final, mais où les briques sont blanches comme des nuages et le ciment, bleu comme le ciel.

Chaque visiteur peut repartir avec une grande photographie prise par Michel François.

Michel François, Bozar jusqu’au 21 juillet, des performances d’ATDK sont organisées dans le hall.