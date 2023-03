Vauban, des citadelles de pierre à celles de l’esprit

Vauban a fait l’objet de moult études biographiques et autres sur ses projets et ses réalisations mais celle que vient de lui consacrer Alain d’Aunay - qui fut, lui aussi, très impliqué dans la Défense comme commandant d’un des sous-marins de la Marine française avant de se consacrer à l’industrie - est hors normes. L’auteur s’est immergé dans d’innombrables documents et travaux, officiels ou plus privés, pas peu fier au fond d’être un descendant en ligne directe du maréchal… Tout comme son frère Arnaud qui s’est, lui, occupé de l’illustration par cinq portraits originaux…

Souci permanent de l'autre

En fait, l’auteur nous montre, au fil des pages émaillées de moult citations du maréchal mais aussi de grands contemporains sous Louis XIV, qu’on ne peut comprendre ses succès militaires sans évoquer son souci permanent de l’autre, qu’il soit homme de troupe, voire paysan ou artisan. Il en ressort un homme qui tout en pouvant se flatter d’être un interlocuteur du Roi-Soleil est aussi toujours resté près du peuple. Ses origines du côté de Saint-Léger-Vauban, au milieu de la nature bossillée du Morvan, firent grincer Saint-Simon.

Qu’à cela ne tienne, de toute manière, Vauban ne s’est jamais laissé emporter par l’univers de jeux, de danses et de tartufferies qui marqua le XVIIe siècle. Il leur préféra une vie simple sans luxe ni excès, d’autant plus, que nommé aussi commissaire général des fortifications lorsque la paix revint en France entre 1678 et 1688, il mena pas moins de 6 000 visites ci et là comme véritable "œil de l’État". L’amplitude de son expertise dépassa les imaginations, s’imposant à la fois comme géographe, comme ingénieur forestier, voire comme un sociologue avant la lettre. Et cela ne fit que le rapprocher de Louis XIV qui alla jusqu’à lui confier la formation de son petit-fils tout en paraissant aussi l’écouter lorsque Vauban lui tint des discours dignes de certains grands hommes politiques au cœur très à gauche…

C’est que selon lui, le développement de la force militaire devait aussi se traduire par un élan économique dont pourraient profiter les plus déshérités de l’Hexagone. Malade, Vauban ne profita que quelques années de son élévation au maréchalat mais jusqu’à son ultime souffle, il secoua la France et ses plus hauts dirigeants.

Un fameux gaillard dont la forte personnalité, nourrie par un humour de fort bon aloi amena son descendant à explorer aussi les faiblesses mais qui, au terme de cinq ans de recherches (!), a permis de découvrir aussi son âme qui était le ressort de son génie…

--> ★ ★ ★ Alain d'Aunay | Vauban, l'homme. Infatigable serviteur et modèle d'humanité | Essai | Éditions Mols, collection "Histoire", 381 pp. Prix 28,90 €