Baptiste Lecaplain : "Un humoriste doit rigoler de tout et surtout de lui"

Lorsqu’on lui pose la question, l’humoriste français éclate de rire. “Ah ! Pour être tout à fait transparent, pendant le confinement, comme tout rouvrait un peu, j’étais en Alsace avec mes filles, dans un parc d’attractions qui s’appelle Fun City, raconte-t-il. Il y a plein de toboggans, des matelas, etc. et une énorme piscine à boules. Ma production m’a appelé à ce moment-là, me demandant de faire le résumé du spectacle. Mais il était à peine écrit ! Comme j’étais dans la piscine à boules, j’ai répondu : 'T’as qu’à dire que c’est une piscine à boules pour adultes, qu’on peut garder ses chaussures et que c’est fun et coloré !'. 'Ok, très bien', ont-ils validé”. Et de commenter, en aparté : “Moi, ça m’ennuie de retirer mes pompes, car je ne trouve pas ça très hygiénique. Surtout dans les fast-food, où les clients mangent avec les doigts puis se passent les boules. C’est immonde, hein ? !”

Pour l'affiche de son nouveau spectacle, "Voir les gens", Baptiste Lecaplain prend la pose dans un distributeur de confiseries. ©D.R.

Piscine à boules multicolores, photos de promotion dans un distributeur de confiseries…, Baptiste Lecaplain aime garder un pied dans l’enfance. D’ailleurs, sur scène, celui que l’on surnomme le “Monsieur 100 000 volts de l’humour français” s’en donne à cœur joie, depuis quinze ans maintenant, avec son univers absurde et ses gesticulations dignes des Looney Tunes. “J’ai toujours été fasciné par les dessins animés, reconnaît-il. Et ça m’a toujours fait rire de faire parler les animaux parce que c’est immédiat pour les spectateurs, ça envoie vers un truc très absurde”.

guillement Le seul soir où on ne s’engueulait pas, c’était le dimanche, à 19h15, parce qu’il y avait l’émission Ça cartoon."

De même, “j’ai toujours été très sensible au côté cartoon”. “La raison ? Alors, attention, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, prévient-il, mais, quand j’étais petit, jusqu’à mes 12 ans, j’ai vécu dans un contexte familial un peu compliqué : mes parents se disputaient beaucoup à table parce que mon père avait des problèmes avec l’alcool”. “Et, se souvient-il, le seul soir où on ne s’engueulait pas, c’était le dimanche, à 19h15, parce qu’il y avait l’émission Ça cartoon. C’était un des seuls moments de la semaine où tout le monde rigolait en même temps à table. J’ai toujours adoré ça”.

D’animateur pour enfants à humoriste

Né en mai 1985 à Mortain, en Basse Normandie, d’un père agent d’entretien et d’une mère gérante d’un salon de coiffure, Baptiste Lecaplain confie avoir toujours eu “cette envie profonde de faire de la scène”. À la maison, les VHS de Pierre Palmade, Bigard, Lagaffe, Gad Elmaleh… tournent à plein régime. “J’avais ça en moi, mais ce n’était pas matérialisé comme étant un métier possible, viable parce que je viens d’un endroit où il n’y avait pas de cours de théâtre (il a joué au basket pendant 13 ans, NdlR). Je ne savais pas qu’on pouvait faire de l’humour sa profession.” Mais, un soir, alors qu’il regarde le film Pédale douce avec son papa, ce dernier lui apprend que l’acteur Jacques Gamblin est originaire de Granville, “une ville à deux pas de chez nous”, précise Baptiste Lecaplain. “Là, tout à coup, j’ai réalisé qu’on pouvait être du coin et faire ce métier.”

Pourtant, son bac littéraire en poche, il s’inscrit à la fac à Rennes, en vue d’obtenir une licence d’anglais. “J’avais ce côté un peu bon élève, bien éduqué, se justifie-t-il. Je ne voulais pas faire peur à mes parents en leur annonçant 'J’arrête mes études pour devenir humoriste'. Je voulais les rassurer en allant à la fac”. Mais l’envie est plus forte que la raison, et il lâche “très vite” l’université. Il devient alors animateur pour enfants, l’occasion pour lui de commencer à faire des sketchs. “J’ai fait ça pendant trois, quatre mois. Puis, quand ça a commencé à bien marcher, j’ai arrêté le métier d’animateur et je me suis lancé comme humoriste.”

Trois cahiers Conquérant remplis d’adresses mails

Là où la plupart des jeunes artistes galèrent à leurs débuts, cumulant les petits boulots et les déconvenues, Baptiste Lecaplain fait figure d’exception. “Ça a marché vite très bien”, se félicite-t-il. Et de raconter : “Quand j’ai commencé, mon parrain avait un appartement Porte de Clichy (à Paris, NdlR) pour lequel je payais 500 euros de loyer. Je gagnais 900 euros en tant qu’animateur et, au théâtre, je gagnais de l’argent en plus. Ma première année en auto-production, je louais moi-même ma salle. Donc, les 150 premiers euros de la recette du soir, je les versais à la salle comme loyer ; le reste était divisé 50/50. C’était une salle de 45 places. Elle a été très vite pleine et, donc, j’ai très vite bien gagné ma vie”. Succès ce faisant, son premier spectacle, Baptiste Lecaplain se tape l’affiche, mis en scène par Aslem Smida, sera produit au bout d’un an.

Si Baptiste Lecaplain n’a pas connu les déboires de la salle vide, “c’est parce que j’avais beaucoup écrit avant [de me lancer]” : “pendant des années et des années j’ai écrit tout seul et préparé mes blagues”. “Quand j’ai démarré, explique-t-il, je jouais une fois par semaine et je disséquais toutes les erreurs. Donc, j’ai vraiment beaucoup travaillé pour avoir une salle pleine au bout de la 5e représentation”.

Dans le souci constant de progresser et gagner du public, il envoie aussi, tous les soirs en rentrant chez lui, un mail à chacun des spectateurs présents dans la salle pour recueillir leur avis. “J’avais trois cahiers Conquérant remplis d’adresses mails, se rappelle-t-il, en s’esclaffant. Si la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure en France, NdlR) avait débarqué chez moi à cette époque, ils auraient pu me prendre pour un gros hacker, parce que mes spectateurs, j’ai été les chercher un par un”.

Un travail chirurgical

Quinze ans et trois spectacles plus tard (il a aussi, dans l’intervalle, joué dans plusieurs films, séries et émissions télé), Baptiste Lecaplain se montre toujours aussi exigeant envers lui-même. Tel un chirurgien, scalpel à la main, il ne cesse de disséquer, décortiquer, analyser minutieusement chaque blague. “Quand un sketch ne se passe pas bien, ça me rend dingue, confie-t-il. Donc, il est hors de question que j’aille sur scène et que je bide ! Comme je n’ai jamais pris de cours de théâtre ou de comédie, j’ai appris en me trompant. Mais, j’avoue, aujourd’hui, je ne peux plus me voir en vidéo ou m’écouter en audio, car, à chaque fois, je demande 'Qu’est-ce qui ne va pas ?', et je peux ruminer des jours entiers”.

guillement Quand un sketch ne se passe pas bien, ça me rend dingue. Donc, il est hors de question que j'aille sur scène et que je bide!"

S’il est aussi ultra-perfectionniste, c’est pour une bonne raison : “C’est très dur et trop précieux de faire rire”, assure-t-il. “Souvent, les gens pensent que c’est improvisé et, donc, je trouve important de leur montrer que faire de l’humour requiert beaucoup de travail et que c’est une performance.”

La fusée avant la valise à roulettes

À l’image de son nouveau spectacle, Voir les gens, dont la création, avec la complicité du réalisateur et scénariste Florent Bernard, alias Flobert, l’a obligé à “sortir de sa zone de confort”. “Il m’a pris par la main en me proposant de changer ma façon de faire et de structurer le spectacle. Franchement, c’est du pain béni !, remercie-t-il. Si je n’avais pas collaboré avec lui – j’avais déjà écrit 40-45 minutes –, j’aurais été dans la continuité de mes 1er et 2e spectacles et ce nouvel opus aurait sans doute moins plu et moins surpris. Ici, j’amène quelque chose de neuf dans l’écriture, le storytelling, la façon de me confier”.

Plus structuré, moins digressif ("l’idée était de créer un spectacle plus condensé, d’1h25-1h27, contre 1h45 pour les deux précédents”), Voir les gens se présente également comme son spectacle le plus intimiste puisque Baptiste Lecaplain n’hésite pas à raconter ouvertement son infidélité. “Je savais que je voulais terminer par ce passage-là, mais, pour le reste, j’étais dans le flou.” Flobert l’incite alors à revenir aux fondamentaux : faire des blagues. “Rappelle aux gens, au début du spectacle, que t’es drôle ! Et, ensuite, tu rentreras dans ce que tu as envie, lui intime-t-il. Mais, d’abord, fais des blagues !”

Il lui suggère le thème des inventions. “Les inventions ? Comment allais-je écrire des blagues là-dessus ?”, s’inquiète l’humoriste. Mais, en s’y intéressant, “j’ai découvert que la valise à roulettes (1972) avait été inventée après la fusée (1926). Ridicule ! Et, là, je me suis mis à écrire”. “Je rentrais le soir avec des idées, des devoirs et, en ayant les thèmes en tête, je savais de quoi je voulais parler. C’était trop chouette !”

guillement Ça a été un vrai trauma dans ma vie. Il a fallu que je le digère."

Sa peur des guêpes, son amour pour les aspirateurs Dyson, ses réflexes de vieux trentenaire, la réincarnation, la paternité (Baptiste Lecaplain est papa de deux petites filles)…, Voir les gens brasse large, pour s’achever sur une note très confidentielle : il a trompé sa compagne. “Un humoriste doit rigoler de tout et surtout de lui”, assure Baptiste Lecaplain. “Cette situation était entièrement de ma faute. J’ai mal agi, s’excuse-t-il. Ça a été un vrai trauma dans ma vie. Il a fallu que je le digère”. “Mais ce qui est bien quand on est entouré de gens drôles, c’est que le rire permet de désacraliser, poursuit-il. C’est donc sur le conseil d’autres humoristes que j’ai proposé à Flobert de raconter mon infidélité sur scène. Et il a accepté parce que ça finit bien”.

guillement J’aime sentir la sincérité, l’authenticité sur scène. Il n’y a rien de mieux pour se différencier des autres humoristes."

Pour ceux qui en douteraient, “tout est vrai à 95 %, insiste Baptiste Lecaplain. Pour moi, c’est important : j’aime sentir la sincérité, l’authenticité sur scène. Même si tous les sujets sont un peu universels, on sent quand ils sont teintés de vérité. Il n’y a rien de mieux pour se différencier des autres humoristes”.

-- > “Voir les gens” le 24 mars à 20h au Cirque royal (Bruxelles) et le 16 novembre à 20h au Théâtre royal (Mons). Infos et rés. sur www.ticketmaster.be