Dans le laboratoire d’Elena Ferrante

"Dans la fiction littéraire, il est nécessaire d'être sincère à un point insoutenable, sous peine de vacuité", écrivait-elle dans La Frantumaglia. L'écriture et ma vie, livre regroupant un vaste ensemble de lettres (parfois non expédiées), d'interviews, de pages bannies inédites qui faisaient pénétrer le lecteur au cœur des fondements de l'œuvre de la romancière italienne. Protégée par une forme d'anonymat, Elena Ferrante s'y confiait d'ailleurs comme jamais, livrant vraisemblablement sa plus profonde vérité.

Les textes aujourd'hui rassemblés dans Entre les marges nous emmènent un pas plus loin dans le dévoilement de son laboratoire intérieur. Sollicitée par l'université de Bologne, qui perpétue la tradition initiée par Umberto Eco des Lectiones magistrales, confiées à des personnalités de la culture nationale et internationale, Elena Ferrante (Naples, 1943) a signé trois cours magistraux, ici réunis. Ceux-ci avaient été lus en novembre 2021 par l'actrice Manuela Mandracchia au Théâtre Arena del Sole de Bologne.

Des marges verticales rouges

Pour mieux comprendre son parcours, Elena Ferrante remonte à l’enfance, des premières lettres tracées gauchement aux cahiers d’école qu’il fallait noircir en respectant deux marges rouges verticales, enfermant le texte dans une espèce de cage. De ses lectures adolescentes, elle se souvient que les livres qui lui plaisaient étaient écrits par des hommes. Ce qui perturbe l’écrivaine en devenir qu’elle est : puisqu’elle est une femme, la qualité de ces textes doit se situer au-delà de ses propres possibilités.

Convaincue de son destin, elle ne se décourage pourtant pas. Même si cela lui vaut, pendant des dizaines d'années, de travailler prisonnière du constat qu'elle ne peut écrire selon la tradition masculine. Deux mouvements d'écriture cohabitent en elle : d'une part, une écriture zélée, calibrée selon les règles qu'elle a apprises, et d'autre part, une écriture indocile, débordante, impossible à gouverner. Pour autant, ces deux mouvements ne sont pas séparés. "Telle est pour moi la vraie écriture : non un geste élégant, étudié, mais un acte convulsif".

Une longue histoire écrite

Pour nous, elle retrace également son cheminement depuis le quasi impossible "Dis la chose comme elle est" (ainsi que le formule le maître à Jacques le Fataliste) jusqu'à "Dire la chose comme je peux" qu'elle s'est résolue à faire sienne.

De Gertrude Stein à Emily Dickinson en passant par Adriana Cavarero, elle partage les lectures qui ont ouvert son champ des possibles et salue "l'écriture qui stimule et déclenche une autre écriture". "Tout, dans l'écriture, découle d'une longue histoire écrite." Dans la foulée d'Ingeborg Bachmann, elle estime encore "qu'il est bon de marquer la différence entre un beau poème, un bon récit, un roman agréable et intelligent d'une personne ordinaire, et l'œuvre d'un auteur ou d'une auteure inévitable", ce qui constitue "une différence fondamentale pour les destinées de la littérature".

Esprit rebelle qui n'a jamais cessé d'interroger son art, Elena Ferrante conclut en formulant ce que représente le pari d'écrire pour une femme : "apprendre à utiliser librement la cage dont nous sommes prisonnières". La clé pour y parvenir ? "Habiter les formes puis déformer tout ce qui ne nous contient pas entièrement, qui ne peut en aucune façon nous contenir." Le volume se termine par un court essai sur Dante, écrit dans d'autres circonstances. Soit un vibrant hommage à celui qui a su, à travers la Beatrice de La divine comédie, imaginer "le possible des femmes".

--> ★ ★ ★ Elena Ferrante | Entre les marges. Conversations sur le plaisir de lire et d'écrire | Essai | traduit de l'italien par Nathalie Bauer | Gallimard, 127 pp. Prix 14 €

EXTRAIT

"La façon dont nous imaginons faire sortir au moyen du mot écrit un "intérieur" fantasmatique, par nature fuyant, mériterait davantage d'attention quand on discute de littérature."