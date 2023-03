Est-on responsable des sentiments que l’on déclenche ?

Elle s'appelle Claire. Elle a 50 ans, un mari, un fils. Enseignante dans un établissement scolaire qui accueille des handicapés entre 14 et 20 ans pour les former à s'intégrer au monde des autres, elle est une femme enthousiaste, spontanée, chaleureuse. Peu préparée à la tâche qui lui est demandée mais intuitive, elle favorise une relation qui s'avère positive de sympathie avec ses élèves. Lorsque arrive Gabriel, un nouveau venu timide et renfermé, elle le stimule avec tant de bienveillance qu'un jour, il se jette à son cou en lui disant "merci". Soucieuse de ne pas le décourager dans son ouverture, elle l'entoure de ses bras, lui permettant de croire à une affection dont il est en manque. Et c'est presque par réflexe qu'elle répondra à sa demande de numéro de portable sans imaginer les conséquences qui vont suivre. "Est-ce que je compte pour toi ? Est-ce que tu m'aimes ?" Le rassurant, elle le sécurise. Bien sûr, elle l'aime. Comme tous ses élèves.

Le tribunal

Alarmés par l'exaltation de leur fils à propos de l'institutrice "si gentille avec moi", découvrant les messages échangés, les parents portent plainte à la directrice d'école. Soucieuse de la réputation de son établissement, celle-ci, loin de disculper sa subordonnée, l'accable et la soumet à des contraintes incongrues et à des expertises psychiatriques intrusives que celle-ci ne comprend ni n'admet. Convaincue de l'innocence qui ne peut être que reconnue de ses gestes et paroles, elle ne se défend même pas quand l'enfant, désormais éloigné d'elle, se donne la mort dans la maison de ses géniteurs désespérés et que l'affaire est soumise à la police avant qu'au tribunal.

Au plus près des émotions et des arguments des uns et des autres dans une situation délicate, Alice Ferney s'attarde à la vérité de chacun. Les intentions dénaturées de Claire. La douleur des parents. Le dilemme de la directrice. Confrontant la tendresse ingénue à la froide raison, elle élargit le débat à notre société où les préjudices d'une sexualité inconséquente génèrent un climat de suspicion généralisée où tout geste un peu familier devient coupable. Le sujet de son livre remarquable - encore que parfois répétitif - est complexe. S'intéressant à l'innocence des intentions, elle envisage les répercussions que cela peut susciter. Est-on responsable des sentiments que l'on suscite ingénument ? Imprudente, l'enseignante aurait-elle oublié l'avertissement du Petit Prince qu'elle lit à sa classe : "Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé ?" Posant ces questions, la romancière interroge le lecteur sur le choix de sa réponse. Qu'en pense-t-il ?

--> ★ ★ ★ Alice Ferney | Deux innocents | Roman | Actes Sud, 320 pp., 22 €, version numérique 17 €

EXTRAIT

“Personne ne peut vivre sans amour, tout le monde court après, le prend là où il le trouve, le pleure quand il le perd, en réclame davantage, s’enivre, insatiable.”