On retrouve notamment l’artiste Belge Bilou, déjà aperçu sur le précédent album de Flavien Berger, De la Friche, qui viendra présenter sa musique électronique “déstructurée et non-binaire”. Mais aussi la productrice et chanteuse franco-algérienne Sabrina Bellaouel, qui propose une musique soul minimaliste et hybride. Son EP “Al Hadr” est sorti le 3 mars 2023. Elle est à retrouver en live le 5 mai 2023 lors des Nuits Botanique.

On vous offre 20x2 places pour assister à cette soirée uniquement accessible sur invitation. Rendez-vous le 29 mars, au C12 (Bruxelles).

Sabrina Bellaouel

Bilou

Pour remporter les deux sésames et assister à la soirée, rien de bien compliqué : direction Facebook et notre page Let it Sound où il suffit de “liker” et partager ce post (un classique). Tirage au sort ce lundi 27 mars.

Ouverture des portes à 19h.