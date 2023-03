Sauver le climat grâce à l’arche de Warren

Et ce, afin que "les enfants aient autant de désir à devenir terrestre, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, qu'à devenir princesses ou Superman", écrit l'auteur.

Un point de vue et une prise de position d’autant plus intéressants qu’ils sont portés par une fable puissante et des illustrations de toute beauté, narratives et débridées, à dominante verte, bien entendu, sublimées par le pantone orange fluo de plus en plus à la mode en littérature jeunesse. Une tonalité, quoi qu’il en soit, qui attire le regard.

La forêt ne chante plus

Le dos courbé et la larme à l’œil, la grand-mère de Warren ne peut cacher sa tristesse. La forêt ne chante plus et cela la désespère.

D’habitude, Warren préfère rester dans sa chambre, où il devient le roi d’un monde qu’il s’invente. Mais les jours de barbecue, il est obligé de jouer dehors et décide d’envoyer sa fusée sur Mars.

Un étrange coup de vent l’emporte vers la forêt et c’est en allant la rechercher qu’il tombe sur un drôle de petit animal qui essaye de jouer d’un instrument sans produire le moindre son.

La bête disparaît aussitôt. Warren passe la fin de la journée à galoper sur son cheval de bois et ne cesse de penser à l’étonnante rencontre qu’il vient de faire. Si bien que les nuits suivantes, l’animal s’invite dans ses rêves et occupe une place de plus en plus débordante. Il avale sa flûte, se transforme en dragon et se met à cracher du feu.

La flûte de Pan muette

Warren apprendra ensuite, de la bouche de la reine des nombreuses fourmis qui ont envahi son lit, que le grand Pan, dieu de la Nature, n’arrive plus à jouer de la flûte car personne ne l’écoute. Il a fini par en oublier sa mélodie, lui qui chantait le vent dans les feuilles, riait dans les ruisseaux, se moquait des bergers avec ses cornes et ses pieds de bouc. On finit même par le prendre pour le diable car les hommes ne savaient plus écouter le monde.

Warren décide alors de creuser un trou dans sa chambre pour accueillir les fourmis et son royaume se transforme peu à peu en bestiaire avec chauves-souris accrochées à la penderie, poule installée sur l’oreiller, tortue, renard, serpent, biche, ourson… Une véritable arche de Noé pour animaux entrés en résistance face à la catastrophe annoncée. L’apocalypse n’est pas loin mais les animaux unis sont capables de soulever des montagnes.

Tout cela suffira-t-il ? La sécheresse, puis la tornade semblent frapper aux portes de la chambre du petit garçon au grand dam des plantes assoiffées. Après La Saga de Grimr (Delcourt, 2017, Fauve d'or à Angoulême en 2018) ou Le Discours de La Panthère (Éditions 2024, 2020, Prix international de la Foire du livre jeunesse de Bologne en Comics-Young Adult en 2021), voici donc le premier album jeunesse de l'artiste au talent reconnu internationalement.

Aussi fabuleux qu'alarmant, mais pas alarmiste pour autant, La chambre de Warren résonne d'autant plus qu'il fait écho au nouveau rapport du Giec venu nous rappeler, une fois de plus, que le réchauffement climatique est tout sauf une fable.

Conte onirique

Ce conte onirique s’ancre d’ailleurs dans les thématiques actuelles et questionne notre rapport au vivant. Il trouve donc toute sa place et sa raison d’être dans la collection "Ronces", dirigée par l’auteur illustrateur.

Une collection dans l’air du temps qui propose aux enfants dès 3 ans des histoires taillées pour les défis climatiques.

L’un de ses autres objectifs est de mettre en lumière l’importante cohabitation entre les humains, les animaux et les végétaux.

Né à Paris, Jérémie Moreau vit aujourd’hui dans les Hautes-Alpes, un environnement qui l’inspire certainement et le ramène à l’essentiel.

--> ★ ★ ★ ★ Jérémie Moreau | La chambre de Warren | Album | Albin Michel jeunesse, 56 pp., 18 €. Dès 4 ans.