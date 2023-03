Une histoire d’amour comme vous n’en avez jamais lu

Des fêlures apparaissent pourtant dans la forteresse de papier qu’il s’est créée. À la faveur de promenades qu’il effectue depuis peu, il envisage d’ouvrir de nouveaux dossiers pour y archiver des odeurs (des saisons, du sommeil) et des bruits (des oiseaux en vol, de l’eau) : la poésie a fait effraction dans son réel.

À lire aussi

Au moment où nous le découvrons, l'heure est à la mélancolie. "Impression que je vis dans mes souvenirs comme dans cette maison, dans un éternel présent où rien ne disparaît, où tout pâlit peu à peu, s'empoussière, se dissout." Il nous est alors donné de revivre le film de sa vie depuis sa rencontre avec Franziska, à l'école, alors qu'ils n'étaient encore que des enfants. Depuis qu'il lui a dit "je t'aime", il n'a plus prononcé ces mots, même s'il a noué d'autres relations. Par la suite, Franziska et lui ont été de proches amis, sans qu'aucun des deux ne prenne d'initiative. C'était avant que la carrière de chanteuse de la jeune femme ne la propulse sous les projecteurs, quand lui s'installait sans ambition dans une carrière de l'ombre.

Relation fantasmée

Rien n’a empêché le narrateur de suivre de loin le parcours de Fabienne (son nom de scène), à qui il a évidemment consacré un dossier d’archives conséquent, lourd de toutes les photos de la presse people sur lesquelles elle s’affichait avec son amant du moment - ce qui ne l’a jamais empêché de nourrir une relation fantasmée avec elle. Mais peut-il se satisfaire de ce grand vide qu’est sa vie ? Alors qu’il s’est accommodé du fait que l’existence n’allait vraisemblablement plus rien lui proposer de nouveau, il décide d’envoyer un mail à Franziska. Cela fait trente ans qu’ils ne se sont pas vus…

L'écrivain suisse Peter Stamm. ©Mathieu Bourgois

Après L'un l'autre (2017), dans lequel il plaçait le lecteur face aux limites entre rêve et réalité en jouant, au-delà du paradoxe, sur les notions de précision et de contours flous, de faits et d'impressions, Peter Stamm (Münsterlingen, 1963) était allé plus loin dans La douce indifférence du monde (2018), exploration virtuose de ce qui fonde la destinée et la réalité à travers le récit, nécessairement nourri d'imaginaire et de recréation, que l'on en donne. Ce qui passait aussi par la tentation, si irrésistible parfois, d'en réécrire la fin. Dans Les archives des sentiments, l'écrivain suisse se situe dans le fil de ces deux romans en dressant le portrait d'un personnage à l'étroit dans la réalité d'une vie dont il a pourtant soigneusement dessiné les contours. L'amour est ici central. Peut-on conserver intacts les sentiments éprouvés un jour ? Que devient un amour préservé de l'épreuve du réel et de la vie ? L'amour peut-il se laisser enfermer dans un dossier ?

Antihéros auquel on ne peut que s’attacher, le narrateur de ces pages s’est toujours méfié de ses sentiments, conscient que ceux-ci échappaient à sa volonté. De même qu’il s’est enfermé de plein gré dans un imaginaire qui le comblait, se refusant à s’abandonner à la vraie vie. Avec ce monologue doux-amer aussi lucide qu’interpellant, porté par une plume subtile où affleurent autant de poésie que d’humour, Peter Stamm parvient à parler d’amour de manière inédite, et ce n’est pas rien.

--> ★ ★ ★ ★ Peter Stamm | Les archives des sentiments | Roman | traduit de l'allemand (Suisse) par Pierre Deshusses | Christian Bourgois, 193 pp., 20 €, version numérique 13 €

EXTRAIT

"Je sais encore à quel point mon amour pour Franziska était grand, bouleversant, mais les sensations deviennent de plus en plus ténues, et je crains qu'elles ne se réduisent un jour à une simple déclaration, comme des serments dans d'anciennes lettres que l'on relit avec étonnement."