Bernard de Launoit, un bâtisseur enthousiaste et inspirant

Sur tous les fronts

Né dans une famille proche des arts, Bernard de Launoit fit des études en Sciences Économiques à l’Université Libre de Bruxelles avant de s’orienter vers les arts plastiques, en 1989, en tant que collaborateur au Muhka (Antwerp Museum of Contemporary Art) et bientôt à la Galerie Isy Brachot de Paris. En 1994, il devint directeur de Christie’s Belgium, tout en assurant, à partir de 1999, la direction des ensembles de Philippe Herreweghe. Ce fut son entrée professionnelle dans le monde de la musique qu’il ne quittera plus, notamment à travers la Société Philharmonique de Bruxelles, Ars Musica, l’Orchestre de Chambre de Wallonie et les Musicales de Beloeil. Ce qu’il ne l’empêcha pas, en parallèle, de monter une maison de production de films avec ses amis Christopher Thompson et Henri de Gerlache : Alizé Production, d’où sortirent une cinquantaine de documentaires, largement diffusés. Il fut également Vice-président de la Fondation Magritte et participa activement à la création du Musée Magritte à Bruxelles.

Son amour pour la musique prit progressivement le dessus à travers une restructuration en profondeur de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, entreprise dès le début des années 2000. En 2004, rejointe par un corps professoral d’exception, l’institution connut une véritable renaissance. De nouveaux bâtiments, salles et studios, et une politique unique de soutien et de promotion des jeunes musiciens en résidence permit bientôt à la Chapelle – qui accueille aujourd’hui plus de septante musiciens par an – de se profiler comme l’une des écoles supérieures de musique internationales les plus exigeantes, les plus généreuses, les plus créatives. Pour tous ceux qui eurent le bonheur d’y séjourner et, au-delà, pour deux générations d’artistes, de mélomanes et de travailleurs culturels, Bernard de Launoit était bien plus qu’un CEO surdoué, il était un inspirateur et un ami.

La messe de funérailles sera célébrée en la Cathédrale Saint-Michel, le vendredi 31 mars à 11h.