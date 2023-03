Bret Easton Ellis : “C’est le Bret le plus vrai que j’aie jamais écrit”

Au moment de révéler le texte aux abonnés de son podcast, en septembre 2020, Ellis évoquait d’ailleurs des mémoires en bonne et due forme, une autobiographie de jeunesse centrée, en bon avatar proustien, sur les événements qui l’ont poussé à devenir écrivain. Pourtant si le personnage principal des Éclats s’appelle Bret Easton Ellis, et travaille à un roman du nom de Moins que zéro, si l’avant-propos nous engage sur la piste d’une autofiction percluse de traumatismes, il ne faut pas longtemps pour percevoir que le texte est d’une tout autre nature. Un texte certes envisagé de longue date par son auteur – comme le Passager de Cormac McCarthy d’ailleurs –, mais qui regarde aussi toute son œuvre : Moins que zéro dont il constitue en quelque sort un prequel, American Psycho dont il retrouve l’ultraviolence, ou encore Glamorama dont il vient expliciter l’obsession pour les mirages de la gloire et de la célébrité. Surtout Lunar Park, roman piégeux dont le héros s’appelait déjà Bret Ellis, et dont les Éclats vient encore compliquer le dispositif. Livre pot aux roses, maillage serré de révélations réelles et d’invention totale, c’est à la fois le roman le plus personnel et le plus pervers de l’écrivain, devenu maître dans l’art de brouiller les pistes. Cet entretien, réalisé dans un hôtel parisien, n’y fait pas exception, l’Américain passant son temps à enchevêtrer les “je”, celui du réel, sa figure médiatique, son double de fiction.

Dans White, vous évoquiez le fait que vous ne vous êtes jamais forcé à écrire un roman. Quelle est l’impulsion à l’origine des Éclats ?

Je pense à ce roman depuis quarante ans. J’en connais l’intrigue depuis tout ce temps. Ce qui est nouveau est l’avant-propos. Et cet homme de 57 ans qui se cache derrière le narrateur, plutôt qu’un jeune homme de 17 ans. Il me fallait l’expérience qui est la mienne pour changer mon sentiment sur ces gens sur lesquels j’écris dans le livre. Quand j’avais 17 ans, mes sentiments étaient confus. J’étais amoureux d’eux, j’en voulais à cette fille avec qui je sortais, tout en sachant que ça n’était pas de sa faute puisque j’étais gay… Quand j’ai essayé d’écrire ce livre pour la première fois, c’était dans le style de Moins que zéro, minimaliste et détaché. Une erreur. Je l’ai remisé dans un tiroir, je ne me sentais pas capable de l’écrire. Et je pense que l’impulsion qui m’a poussé à m’y remettre est tout simplement la nostalgie.

C’est la première fois que vous écrivez sous l’influence de ce sentiment.

J’ai commencé à repenser à ces camarades de classe, à mon corps d’homme jeune. Je me suis souvenu de mon sexe, de cette libido qui m’animait, me poussait à me masturber deux fois par jour, de la musique de cette époque. C’était en plein confinement, je suis allé sur Internet, j’ai cherché les noms de Ryan Vaughan ou Debbie Schaffer [les personnes réelles sur lesquels les personnages sont basés, NdlR] et je me suis senti hanté. J’ai commencé à rechercher les endroits où nous passions notre temps ensemble, les cinémas, les restaurants, les malls, qui ont tous disparu. J’ai compris que le temps était venu. J’ai écrit les deux premiers paragraphes. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j’ai écrit le premier chapitre. Ça s’est mis à couler.

Vous avez écrit ce roman très long à une vitesse inhabituelle pour vous.

Je commence en principe par poser les grandes lignes. Là, je n’en ai presque pas eu besoin. Du début à la bagarre au 28e étage des Century Towers – un appartement où mon père a habité, “appartement 2802, Robert Ellis”. Ça m’a aidé à me débarrasser de beaucoup de la douleur et des obsessions irrésolues de cet âge de ma vie.

Le style est inédit pour vous aussi, à l’opposé de celui léthargique de Moins que zéro en premier.

C’est le livre d’un homme de 57 ans. Le ton est dû au matériau, à ce qu’il m’a fait ressentir, aux regrets, qui, tous ensemble, m’ont fait écrire un texte beaucoup plus romantique que celui auquel je m’attendais. L’obsession est romantique. Elle aiguise les sens, et la manière dont on reçoit les événements. Aujourd’hui, cette intensité me semble aller de soi pour ce roman.

Deux Bret sont nés, comme vous l’avez souvent dit, quand vous êtes devenu célèbre : celui qui travaillait à ses livres, et l’animal mondain. On n’en retrouve aucun des deux dans les Éclats.

Je suis vieux. Je ne sors plus. J’ai arrêté de prendre de la drogue il y a plus de dix ans. J’avais déjà arrêté avant de replonger après la rencontre avec un jeune homme qui adorait ça. Mais je dois vous dire que depuis toutes ces années, je me suis surtout préoccupé de mes livres. Le samedi soir, bien sûr, je préférais me défoncer que d’écrire. Mais c’était régenté. Beaucoup de gens seront étonnés d’apprendre que je suivais un planning, que je faisais mon lit avant de m’installer à mon bureau, le matin. Ensuite un autre Bret a pris le dessus. Je suis devenu notorious (tristement célèbre). J’ai commencé à recevoir de très mauvaises critiques, une trentaine de maisons d’édition dans le monde ont cessé de publier mes livres. J’ai cessé d’envisager une carrière littéraire. Peut-être les choses auraient été différentes si j’avais remporté le National Book Award.

Le Bret Easton Ellis décrit dans les Éclats vous ressemble-t-il plus ?

C’est le plus vrai que j’aie jamais écrit. Parce qu’écrit par un Bret vieux, vulnérable, prêt à se livrer sur des choses qui lui sont arrivées, dont certaines que j’avais hésité à inclure dans Moins que zéro. J’ai subi une relation sexuelle avec un producteur de cinéma, un homme de l’âge de mes parents, dans un hôtel de Beverly Hills. Dans Moins que zéro, c’est un personnage, Julian, qui subit une relation similaire, pendant que Bret [un lapsus, en réalité le personnage s’appelle Clay] observe. L’âge ouvre des voies dans l’esprit. J’en ai parlé avec Quentin Tarantino. Pourquoi Once Upon a Time in Hollywood ? “Parce que j’ai atteint l’âge où je voulais raconter une histoire qui se passe dans la ville dans laquelle je vivais quand j’avais 6 ou 7 ans, évoquer la Family de Charlie Manson qui me terrifiait quand j’étais enfant.”

Le Bret de ce roman est poursuivi par un tueur en série. Mais il est lui-même obsédé, au point de pister un camarade de classe.

Il se sent observé, et il l’est. Par le serial-killer. Mais aussi par moi. Le romancier vieillissant est là, tout le temps. L’une des thématiques que je souhaitais aborder est l’impunité des riches. Mon père était un homme violent, et un homme très riche. Quand bien même j’ai profité de tous mes privilèges, ils étaient entachés par ça. Spoiler alert, il fallait absolument que quelqu’un dans le roman commette un meurtre en toute impunité. Si le roman contient une critique sociale, c’est celle-ci.

On pense aux critiques sociales contenues en creux dans American Psycho ou Glamorama.

American Psycho est bien sûr un livre sur les maléfices du capitalisme. C’est si évident d’ailleurs qu’il m’arrive d’en être embarrassé… Heureusement, ça échappe encore à certains lecteurs (il sourit). En écrivant enfin les Éclats, j’ai réalisé à quel point les événements de l’intrigue ont influencé mes autres romans. L’obsession pour les tueurs en série, les fêtes mondaines…

Quelle est la part d’invention dans le récit du roman ?

Certaines scènes reconstituent exactement la vérité. Par exemple celle qui s’est déroulée entre moi et un homme mûr dans un hôtel de Beverly Hills. C’est verbatim ce qui s’est passé. C’était inévitable, à cause de #MeToo. Tellement de gens en ont parlé à ma place, comme quoi j’avais subi un trauma, que j’avais été abusé sexuellement, que j’aurais dû appeler la police. Mais 1981 n’était pas la bonne époque pour interpréter cet événement de cette manière. Et je n’ai pas ressenti de traumatisme à l’époque – j’avais même l’impression d’être celui qui avait eu l’ascendant, du fait de ma jeunesse et de ma beauté.

Et il y a les choses inventées.

Bret est très honnête à propos d’un grand nombre de sujets. Les 45 chansons qu’il cite dans le texte existent. Mais il omet l’essentiel. Il dissimule le fait qu’il a commis un meurtre. Les gens s’en rendront peut-être compte. Ou peut-être pas. (Il esquisse presque un sourire).

L’intrigue expose aussi l’absence de vos parents quand vous étiez adolescent, décrite en détail dans White. Éprouviez-vous de la solitude ?

Je suis une personne solitaire. Je suis écrivain. Quand je suis au travail sur un livre, je passe le plus clair de mon temps isolé. Au grand dam de mon compagnon – ça fait partie du problème dans la vie d’écrivain, on devient obsédé par le livre que l’on est en train d’écrire au mépris de tout le reste. Je n’ai jamais éprouvé le sentiment de solitude. J’ai ressenti des chagrins d’amour, j’ai souffert d’être rejeté : les épisodes les plus douloureux que j’ai éprouvés, bien plus qu’un vieux producteur qui me suce la bite dans un hôtel quand j’avais 17 ans. J’ai ressenti un vertige terrible le jour où j’ai compris qu’à l’inverse de mon ami Bruce, qui était hétéro et qui avait 97 % des femmes pour s’intéresser à lui, je devrais m’en sortir avec les 3 % pour trouver quelqu’un qui me trouve désirable. J’ai trouvé un refuge précieux dans le fait de m’inventer des histoires. Et je n’étais pas forcément capable de contrôler mon imagination. Je pliais parfois la réalité à mes fantasmes. Je voulais tellement que Robert Mallory, un jeune homme arrivé en cours d’année dans notre lycée, soit un serial-killer, que j’ai réécrit sa vie. Enfin… Je parle du Bret dans le roman. Robert Mallory n’a jamais existé.

Vous n’êtes pas sans savoir que certains pensent désormais que le fait d’imaginer certaines choses, quand on invente des histoires, signifie que l’on devrait, a minima, se faire soigner.

Bien sûr.

Ce roman ne peut-il pas laisser penser que vous embrassez, de fait, le statut d’écrivain scandaleux ?

Mon compagnon déteste American Psycho et pense que je n’aurais pas dû l’écrire. Des amis très proches refusent de lire mes livres. Mais être détesté, quand on est écrivain, est aussi important que d’être adoré. Je me souviens, plus jeune, avoir ressenti de la jalousie pour certains écrivains qui étaient adorés par les critiques du New York Times, alors que j’étais, et je le dis sans crâner ni m’en plaindre, l’écrivain le plus honni par la critique de ma génération. Mais je suis toujours là. Ça doit avoir quelque chose à voir avec ces tombereaux de haine. Alors que tous ces écrivains adorés des années 1980 et 1990 enseignent désormais dans des universités miteuses. Rick Moody ! Où est passé Rick Moody ?

Vous parlez souvent du fait que la littérature est en train de disparaître de la vie culturelle américaine.

(Il soupire.) C’est une ânerie. À laquelle je crois certains jours. Cet automne, j’ai dîné avec un ami, un acteur célèbre, il a 37 ans, et deux amis à lui, des “tech bros” qui ont fait fortune en revendant leur start-up. Nous étions à table quand un inconnu est venu me saluer et m’a parlé des Éclats, “oh, tu as un roman qui sort, je suis impatient de le lire”. J’en ai profité pour demander à la cantonade, “vous lisez quoi de bien en ce moment ?” Personne à cette table n’avait jamais lu le moindre roman. Et ils étaient très surpris que je sois surpris par ce fait. Savez-vous que le prince Harry n’a jamais lu un roman de sa vie ? Un article dans le New York Times rapporte que le nombre de diplômés en lettres a baissé de 50 % ces dernières années dans les universités américaines. Une professeure de lettres à Harvard explique qu’elle a les plus grandes difficultés à faire lire la Lettre écarlate à ses élèves. À Harvard ! Ils ne comprennent pas les phrases, ni de quoi parle le livre, l’intrigue. Et pourtant : allez sur n’importe quel site qui a à voir avec la littérature, même Amazon, et vous pourrez lire des centaines de critiques écrites par des anonymes qui ont lu les livres, et écrivent passionnément à leur sujet ! Que vous dire ? J’ai grandi à une époque différente, quand Gore Vidal ou E. L. Doctorow vendaient leurs livres par centaines de milliers. Ce monde n’existe plus. Ça n’est pas mon problème, heureusement.

Les Éclats, Bret Easton Ellis, traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Guglielmina, Robert Laffont “Pavillons”, 616 pp., 26€.