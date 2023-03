Le pardon est une aventure qui se joue à deux

La suite est connue : rabbins et fidèles se dispersent et Jésus, s'approchant, dit à la jeune femme "Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus."

Depuis quelques années, l'écrivain belge André Querton s'empare de personnages secondaires du Nouveau Testament pour en esquisser le portrait et tirer le fil de leur destin. Ce fut le cas - entre autres - de Simon de Cyrène dans Simon à la croisée des chemins, de Joseph d'Arimathie et Nicodème dans Les deux Amis. Chaque récit permet d'imaginer et de ressentir la vie auprès de Jésus, les dialogues, les échanges, les débats, les amitiés tissées entre les apôtres. Dans Parfum de vignes, son dernier récit publié comme les précédents chez Mardaga, André Querton retrace la vie de cette femme adultère qui est aussi - selon l'interprétation qu'il en fait - celle qui parfuma les pieds de Jésus.

D’une écriture toujours aussi sobre et claire, il nous plonge dans le parfum, la chaleur, les couleurs des vignobles du Proche-Orient, et nous permet de découvrir le portrait très fin d’une femme à qui l’on accorde le pardon et qui découvrira progressivement que celui-ci se joue à deux : il ne suffit pas d’y acquiescer, encore faut-il le recevoir, c’est-à-dire reconnaître ses failles et accepter que d’autres en prennent soin.

Le texte d'André Querton n'est en rien une réflexion morale, mais son propos laisse entrevoir un magnifique éloge de la fidélité ("L'amour est une promesse et dans cette promesse se trouve celle du pardon"), et une profonde réflexion sur l'humilité et le mal. Celui-ci n'abolit pas la personne. Au contraire, bien que blessée, bien qu'aveugle à ses propres manquements, la femme adultère sait aussi poser des gestes prophétiques et édifiants que les croyants raconteront et relateront, génération après génération.

--> ★ ★ ★ André Querton | Parfum de vignes | Récit | Mardaga, 66 pp. Prix 12,90 €