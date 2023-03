Notre quotidien exploré tel une planète inconnue

Le rapport au réel

En ce mois de mars, il publie un essai d'une centaine de chapitres, "tour à tour narratifs, réflexifs, critiques", sur le thème de la vérité et du bonheur, et dans la conviction que le regard est une clé universelle, car le monde visible a un rapport direct avec la réalité. Croire à la réalité du monde visible, ce n'est évidemment pas imaginer que tout est donné par le regard. Notre civilisation tout entière, explique-t-il, est fondée sur le récit depuis Homère et la Bible, et notre perception oculaire n'est pas limitée à la surface des choses : "Il n'y a pas que l'écorce des arbres qui nous soit accessible, mais les signes de leurs racines et de leur sève". Le réel est une chaîne serrée de causes et d'effets. L'objet de l'ouvrage est d'aborder quelques aspects de ce rapport au réel.

Rien de didactique ni de doctrinal ne coule pour autant de sa plume. La centaine de thèmes qu’il traite s’enracinent dans un souvenir, une expérience, une rencontre. Pour le dire simplement, Luc Dellisse est fondamentalement un "beyliste" qui, comme Henri Beyle dit Stendhal, regarde le monde et la vie à travers sa propre histoire et son propre moi.

Né en 1953, donc âgé de 15 ans en 1968, l'écrivain ne cache pas qu'il a mené longtemps une existence libertine, mais professe aujourd'hui que "jouir ne peut pas être un but" (sic), et affirme même son caractère dissolvant. Une rencontre décisive au seuil de la quarantaine lui apporta ce que sa volonté et sa lucidité l'avaient empêché d'obtenir, "une existence libre et dédiée". Il en rend un délicat hommage à celle qui est restée sa femme et est la mère de ses enfants.

Sans filtre idéologique

C'est donc à travers la vie qu'il a menée avec ses succès et ses déboires, ses vagabondages et les métiers qu'il a pratiqués (directeur de revue, animateur radio, scénariste de bandes dessinées, etc.), que Luc Dellisse traite aujourd'hui de l'éducation des enfants, de son amour du latin, de ses goûts en littérature, du monde tel qu'il va, de sa détestation de la télévision, de sa passion pour la vitesse : "La vitesse a organisé ma vie. Comme un pari sur le bonheur. Dès l'âge de 20 ans, je n'ai pas eu d'autre dieu… J'appelle vitesse le refus de s'enliser, la rapidité des changements d'état, la promptitude de passage d'une action à l'autre, de l'aisance à s'adapter aux secousses du réel".

Enfin, à défaut de pouvoir tout citer, il crédite deux écrivains d'avoir vu le monde sans le filtre de l'idéologie : Philip K. Dick et Philippe Muray, unis par le désespoir : "Non pas ce sentiment d'abattement morose, ce romantisme du néant, ce pessimisme du vin rouge, qu'on présente parfois sous ce nom. Plutôt un grand chant inspiré, pas foncièrement funèbre, mais déchiré et comme irradié, qui fait passer un souffle épique sur le sabordage de la civilisation". À méditer.

--> ★ ★ Luc Dellisse | Le monde visible. Les aventures du réel | Essai | Les Impressions Nouvelles, 254 pp., 20 €

EXTRAIT

“Le regard est une clé universelle. Il permet de franchir des portes qu’on croyait fermées, et qui ne demandaient qu’à s’ouvrir. Les apparences ne sont pas forcément trompeuses, et l’expérience sensible permet d’atteindre à un niveau de vérité bien plus grand qu’il n’est généralement convenu.”