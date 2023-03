Les régions et territoires de France mis à l’honneur

"L'édition, c'est avant tout un travail de défrichage", poursuit François Annycke. "D'ailleurs, quand un auteur commence à bien marcher, il est vite capté par une grosse maison : c'est un peu le principe. Après la crise du Covid, beaucoup de petites maisons ont été absorbées. Comme les gros éditeurs ont du mal à être en connexion avec la vitalité artistique, ils ont tendance à intégrer une petite maison active sur des champs littéraires qu'ils peinent à appréhender. Auparavant, le roman graphique était ainsi une spécialité d'éditeur à la marge, et maintenant tout le monde en fait." Et de poursuivre : "On peut critiquer le mode de fonctionnement de ces grosses structures, très financiarisées, il n'empêche que l'industrie du livre a besoin des deux : le côté créatif des petits éditeurs indépendants, et le côté palettes vendues par les gros éditeurs".

37 métiers

Quant à la thématique choisie pour leur séjour bruxellois, "Les horizons du livre", elle correspond au tournant actuel que connaît l'économie du livre. "Les grosses maisons se positionnent désormais comme des éditrices de contenus, sur support papier, numérique ou jeu. À partir d'un même contenu, on a donc des déclinaisons, ce qui oblige à réfléchir autrement. Sans compter la vente en ligne et les nouvelles manières de vendre des livres. On est à un tournant dans la création, la production, la vente, et donc le rayonnement du livre aujourd'hui."

Autre apport qui vient de l'édition indépendance : la conscience écologique. "Il faut savoir que 25 % de la production part au pilon, ce qui représente chaque année 140 millions de livres détruits pour être recyclés. On est en droit de s'interroger… Constatons qu'à ce titre, l'édition régionale est particulièrement forte : nos livres ne vont pas au pilon, ils sont repris. La question qui se pose aujourd'hui est celle de la rationalité. Les maisons indépendantes s'organisent, elles viennent d'ailleurs de créer une fédération de l'édition indépendante, différente du Syndicat national de l'édition. Ces éditeurs interrogent la production raisonnée de livre."

Pour terminer, signalons encore qu'édition basée dans les territoires ne signifie pas édition des territoires. Ces petites maisons, qui parfois ne tiennent qu'à une personne - "quand on sait que pour faire tourner une maison d'édition, il faut faire 37 métiers !" -, peuvent être très artisanales. "Pour autant, elles peuvent publier des textes traduits ou vendre leur production à l'étranger. C'est une capacité des régions : la possibilité d'ouverture. On a bien sûr des maisons régionalistes, notamment en Aquitaine, qui valorisent le vin, le patrimoine, l'architecture, mais on a également énormément de maisons intégrées qui ouvrent des fenêtres sur le monde."

Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur seront donc à Bruxelles, et emmèneront une septantaine d’auteurs qui participeront à une quarantaine de rencontres sur des thématiques diverses. Plus de 80 maisons d’éditions seront représentées sur un ambitieux stand qui proposera son propre espace de rencontre ainsi qu’une exposition d’illustrateurs relevée par un texte signé Carole Fives.