C’est le fruit d’une action menée depuis 4 ans au sein des prisons francophones par la Foire du livre de Bruxelles et ses partenaires, la CAAP (Concertation des associations actives en prison), l’Adeppi, le Service des lectures publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Compagnie de théâtre Gambalo, très active en prison. Il s’agit d’un concours d’écriture destiné aux personnes détenues. Jusqu’à présent, les textes lauréats et les textes qui ont reçu une mention spéciale du jury n’étaient accessibles que sur le site web de la CAAP. Le site n’étant pas particulièrement connu, nous avons voulu marquer le coup. Les dix-huit textes retenus vont bénéficier d’une belle trace écrite dans un livre. On voulait donner une visibilité plus large à tous ces détenus qui ont fait montre de qualités littéraires exceptionnelles.

C’est-à-dire ?

On est extrêmement touché par les résultats de ce concours. Un des lauréats de l’édition 2021 (libéré depuis) va être publié aux éditions du Basson dans le courant de l’année. Et un autre va aussi être édité pour un premier roman.

Nous avons un auteur, Fred-K-Net, qui est toujours en prison. Il a pris les rênes d’une diffusion de la littérature auprès de ses codétenus. Grâce à ce concours, on a révélé des plumes, on a permis à des gens d’écrire, on leur a donné envie d’aller dans des ateliers de formation à l’écriture. Il y a beaucoup d’ateliers de ce type en prison. Et puis il y a des détenus qui attendent chaque année avec impatience le thème du prochain concours, c’est encourageant.

Le concours comporte cinq catégories : poésie, fiction, récit de vie, oralité, hors cadre (BD, textes débutants, etc.). Y en a-t-il une plus prisée ?

On a toujours énormément de poésie, beaucoup d’oralité aussi, parce que c’est dans cette catégorie qu’entrent les textes de slam. Pour l’édition 2023, ayant pour thème "Rumeurs", on peut compter, sur les 165 textes reçus, un gros tiers de poésie et de slam. Viennent ensuite les récits de vie ainsi qu’une une belle tranche de fiction. On a également reçu une nouvelle policière vraiment pas mal. Dans "hors cadre", on trouve des textes proposés par des personnes qui ne savent pas écrire et donc qui rédigent à l’audition. Des récits qu’on réécrit. Cette année, on a eu deux BD. Il y a aussi des calligrammes ou des mises en forme de poésie.