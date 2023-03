Les rendez-vous de La Libre

Le village est-il le miroir de notre humanité ? Armel Job est l'un des plus grands écrivains belges. Ses romans explorent les méandres de notre psychologie, de nos désirs, de nos doutes, de nos peurs. Ils dépeignent aussi la Wallonie profonde et la vie de ses villages. Ces derniers sont-ils des microcosmes où se joue notre humanité ? Offrent-ils la plus belle matière qui soit à un écrivain ?

Animé par Bosco d'Otreppe . Scène Terremer, jeudi 30/3 à 14h.

Fiction et anticipation : l'imaginaire de la catastrophe. D'une catastrophe nucléaire à un déluge de pierres s'abattant sur la Terre, notre futur pourrait virer au chaos. À quel prix se jouerait dès lors notre survie ? Comment emporter son lecteur vers des horizons apocalyptiques avec crédibilité ? À partir de La pierre jaune et Après l'averse, les réponses de Geoffrey Le Guilcher, Nicolas Fournier et Antoine Jaccoud.

Animé par Geneviève Simon. Scène Terremer, vendredi 31/3 à 14h.

Voir un parent s'en aller, et vivre avec le manque. S'habituer à vivre sans lui, sans elle. Après la perte d'un être qui nous est unique, un père, une mère, le monde n'est plus le même. Cette épreuve paraît insurmontable. Comment vivre avec le manque ? Demeurons-nous inconsolables ? Avec intelligence et élégance, la philosophe Adèle Van Reeth et la romancière Caroline Lamarche ont exploré à travers leur vécu l'accompagnement de fin de vie, la perte, le deuil… et l'après.

Animé par Alice Dive. Scène Terremer, samedi 1/4 à 13h.

Villages, masques et faux-semblants : l'ombre envahissante des colonies au musée. Les objets d'art des musées européens sont les témoins muets d'une histoire coloniale souvent tue. Ce constat, Christophe Boltanski et Taina Tervonen l'ont fait à travers la longue enquête qui a donné naissance à leurs livres, King Kasaï et Les Otages. De Bruxelles ou Paris vers le Congo ou le Mali, les deux auteurs traquent les non-dits d'une décolonisation menée à reculons.

Animé par Karin Tshidimba. Scène Terremer, dimanche 2/4 à 13h.

ET AUSSI

Le marché du livre d'occasion est-il éco-responsable ? On considère communément que l'achat d'occasion, notamment l'achat de livres, est un acte plus éco-responsable que l'achat de première main. Qu'en est-il du marché du livre ? La plateformisation du marché du livre d'occasion est-elle (vraiment) un futur enviable ? Comment ces nouveaux acteurs changent-ils la donne du marché du livre ?

Conférence de Vincent Chabault, modération par Valentine Van Vyve. Orangerie (Gare maritime), jeudi 30/3 à 15h.

Le Brexit et les Habsbourg, unité dans la diversité. Quelles sont les similitudes entre l'Union européenne et l'Empire des Habsbourg ? Les deux étaient parfois perçus comme divisés, lents et faibles. La gouvernance des Habsbourg se caractérisait par une course contre le temps, l'évitement des conflits, le travail sur des réformes sans fin et la recherche de compromis laids - pourrait-on en dire autant pour les prises de décisions européennes ? Avec Caroline de Gruyter et Stefaan de Rynck, rencontre bilingue (français, anglais).

Animé par Olivier le Bussy, Place de l’Europe, vendredi 31 mars à 17h.

Faire paysan. Comment "paysan", "le plus vieux métier du monde", est-il devenu une insulte ? Blaise Hofmann, romancier, auteur de récits de voyage mais aussi fils et petit-fils de paysan, dans un livre qui est aussi un récit intime, va à la rencontre d'une profession qui, des gros exploitants à ceux qui œuvrent pour des coopératives éco-responsables, ne cesse de se réinventer. Ce faisant, il tente d'instaurer un dialogue entre la ville et la campagne, et de réhabiliter une profession qui tient du sacerdoce et qui propose aussi des solutions à la crise environnementale dont on l'accuse d'être en partie responsable.

Animé par Geneviève Simon. Scène Terremer, vendredi 31 mars à 20h.

Pour une Europe moins perméable aux lobbys. Quelles sont les raisons de l'influence des lobbys ? Quelle est leur véritable utilité ? Les lobbys sont-ils réellement des passeurs d'information et d'expertise de leurs secteurs vers les institutions européennes ? Comment expliquer sinon leur position incontournable dans le fonctionnement de l'Europe ? Avec Jean Comte et Yiorgos Vassalos.

Animé par Olivier le Bussy. Place de l’Europe, samedi 1/4 à 10h.

EN DÉDICACE

Christophe Lamfalussy dédicacera son livre Le Clandestin de Daech, coécrit avec Georges Dallemagne, le samedi 1/4 à 16h sur les stand des éditions Khartala (Sheld 1, stand 112).