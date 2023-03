Zaho de Sagazan électrise la chanson française

Dès ses 13 ans, derrière son piano, la jeune Zaho rêvait déjà d’un tel parcours. “J’avais une confiance un peu étonnante en ce que j’allais devenir”, confie-t-elle aujourd'hui. “Comment est-ce que j’ai pu tellement y croire à ce moment-là ? Ça me paraît dingue.” Pour atteindre ses objectifs, elle sait déjà qu’il faut énormément travailler. Alors, tous les soirs, en revenant de l’école, elle perfectionne son jeu.

“Dès que j’ai découvert le piano, c’est devenu instantanément obsessionnel.” Elle se familiarise progressivement avec sa voix, plus grave que celles de ses camarades, son complexe pendant un certain temps. “J’étais mal à l’aise avec l’ensemble que je représentais. J’étais à l’inverse des codes de la féminité avec cette voix grave, ces petites lèvres, peu de formes, un prénom non genré. ” Mais, lorsqu'elle se met à la musique, l’adolescente se rend compte qu’elle peut transcender ce qu’elle perçoit comme des défauts en singularité. “Tout d’un coup ma voix grave devenait intéressante et mon nom était pas mal comme nom de scène. J’en ai fait une force.”

Le choix des mots

Sa mère, grande amatrice de chanson française, lui montre un peu plus tard une captation live du titre "Ces gens-là” de Jacques Brel. “Ça m’a subjugué assure Zaho de Sagazan. Il mêlait à la fois théâtre et réalité. Ses gestes me faisaient penser à de la danse. Je me suis dit que c’était fou de raconter autant de choses en trois minutes.” Elle étudie alors les classiques du répertoire : Barbara, Charles Aznavour, Christophe, Maurice Fanon, Serge Gainsbourg. “Je voulais comprendre pourquoi une chanson me touche, ce qu’elle invoque en moi, comment cette personne a pu provoquer ça. ”

L’écriture devient un nouveau terrain de jeu dans lequel elle s’impose une exigence vertigineuse. Chaque mot est soigneusement pesé et réfléchi. Quitte à passer des mois à trouver les termes adéquats. Les textes s'apparentent également à des exutoires. “J’étais une petite fille très sensible, je pleurais beaucoup et j’avais beaucoup de mal à m’exprimer. J’avais l’impression de ne pas être comprise, ça me rendait folle.” A travers ce medium, enfin, les gens peuvent la comprendre, se rassure-t-elle.

Ne pas mimer la tristesse

Poser des mots aide l'artiste à “démêler les nœuds de son cerveau” et à mieux appréhender certaines situations. À l’image du titre “Les Dormantes”, dans lequel elle évoque les relations toxiques et violentes. Une histoire inspirée par le vécu de sa meilleure amie. Dans plusieurs chansons ("Suffisamment”, “Je rêve”), Zaho de Sagazan s’imprègne de la réalité des autres, campe une sorte de narratrice omnisciente. Surtout lorsqu’il s’agit d'évoquer des histoires d’amour qu’elle n’a jamais vécue. “Je procède un peu de la même manière que les acteurs, où, pour jouer quelque chose de bien et de sincère, il ne faut pas mimer la tristesse, il faut la ressentir et chercher en nous une émotion.”

Pour contraster avec l’intensité des textes, l’autrice-compositrice fait de sa musique un défouloir où l’on peut danser ses chagrins. Fan de Kraftwerk, de coldwave et de techno berlinoise, elle cherche à s’imprégner de ces univers. “Mes playlists Spotify, ce sont soit des gens morts de la chanson française, soit des trucs allemands électroniques. Ce n’était pas évident de mélanger les deux !” Contrairement à la coldwave ou la synthpop où la voix reste en retrait, le texte demeure fondamental : “Il n’était pas possible que l’on n’écoute pas mes chansons.”

Trois ans après s'être lancée dans l'aventure aux côtés des producteurs Alexis Delong et Pierre Cheguillaume, la Nazairienne est parvenue à trouver l’équilibre parfait et à marier des influences a priori opposées. “Le côté électronique est très important en live. J’adore danser comme une folle, m’oublier, essayer de me lâcher. J’aime l’idée que le public puisse me suivre. Ça m’ennuierait de ne voir que des gens pleurer.”

→ En concert le 30 avril aux Nuits Botanique (Bruxelles)