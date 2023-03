Ai Weiwei : “Je suis moi-même un réfugié depuis ma naissance”

Avec quelle motivation êtes-vous venu présider le jury du festival Millenium ?

Je suis venu pour deux raisons. Tout d’abord, j’ai appris que mon film Rohingya était présenté au festival, un festival qui se consacre aux droits de l’homme et me donne un regard neuf sur l’industrie cinématographique d’aujourd’hui. Ce genre de films n’est pas diffusé largement. Très peu de gens s’intéressent à ce que je fais, parce que le monde du divertissement est très axé sur le marché, dominé par les États-Unis et la Chine. J’ai accepté cette réalité, mais je m’en moque, parce que je pense que cela doit être fait.

Ensuite, le festival présente un film sur Julian Assange (Ithaka – A fight to free Julian Assange, de Ben Lawrence, montré ce vendredi 31/3 à 19h au cinéma Vendôme, NdlR), ce qui est également rare. Julian, qui a alerté sur les agissements secrets du gouvernement, est toujours derrière les barreaux à Londres, et risque d’être extradé vers les États-Unis et d’écoper d’une peine de 175 ans de prison. Cela reflète non seulement le traitement injuste réservé à une personne, mais aussi l’effondrement de la liberté d’expression, qui est le fondement du monde démocratique.

Pour ces deux raisons, je ne pouvais que venir.

Quelles sont les qualités d’un bon documentaire, selon vous ?

Il doit présenter un point de vue personnel et très honnête, qui ne soit pas une répétition des connaissances ou des conclusions courantes.

Vous êtes un artiste. Qu’est-ce qui a fait de vous, l’artiste, un activiste ?

Je suis à la fois artiste et activiste. Sans l’un, je ne suis ni l’un ni l’autre. Les deux côtés fonctionnent quand ils deviennent un et s’unifient. Pourtant, beaucoup d’artistes ne sont pas des activistes. Ceux-là, je ne pense pas que leur travail soit pertinent. Quant à la voix des activistes qui ne sont pas artistes, elle est pâle et vide, elle n’a pas l’âme de l’activiste qui doit porter son message par le biais d’un jeu convaincant.

En ce sens, est-il encore possible de faire de l’art en Chine ?

Il est encore possible de faire de l’art en Chine. Mais cela devient impossible si l’on vous emprisonne secrètement pour avoir pratiqué votre art (Ai Weiwei l’a été pendant 81 jours en 2011, NdlR). Si l’on ne m’avait pas placé en détention, je serais resté en Chine et je continuerais à faire de l’art, même si c’est extrêmement difficile. C’est quand même plus significatif. Lorsque vous écrivez, vous vous tenez sur la ligne de front pour donner de la dignité à l’art ou au jeu intellectuel. Je ne crois pas qu’il faille se mettre derrière le mur pour lancer des pierres. Je pense qu’il faut clairement laisser libre cours à son obsession de dire qui l’on est, comment on travaille, de manière transparente. Mais cela n’a aucun sens lorsque vous êtes kidnappé et que votre voix est effacée. C’est la raison pour laquelle j’ai été forcé de partir.

Les autorités chinoises ont-elles peur de vous ou de votre art ?

Je pense qu’elles n’ont peur, ni de moi ni de mon art, mais qu’elles ont peur de la pensée libérale, qui peut mener à certaines attitudes mettant en doute leur idéologie. Ce genre de doute ou la coexistence de la pensée libérale menacent réellement l’idée que tout le monde doit être uni derrière une seule idéologie. Mon existence est donc certainement source de doute, ce qui peut être très rafraîchissant pour les personnes qui remettent en question le pouvoir.

Pensez-vous pouvoir rentrer en Chine ?

J’aimerais bien rentrer cet après-midi, si je ne risquais pas de disparaître secrètement. C’est mon droit, je détiens toujours un passeport chinois, je suis un citoyen chinois et je suis loyal. Je n’ai qu’un seul passeport. Je suis une personne très têtue !

Ai Weiwei, le 28 mars 2023 à Bruxelles. ©Bernard Demoulin

Après votre documentaire “Human Flow”, “Rohingya” dépeint aussi la réalité des réfugiés, même si les deux films sont très différents. Ici, vous filmez, en plans fixes le quotidien, les coutumes, les traditions de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie et réfugiée dans un camp au Bangladesh. Qu’essayez-vous de montrer, de changer, de faire comprendre ?

Après le premier film sur les réfugiés, Human Flow, et le deuxième, The Rest, j’ai commencé à être moins en colère ou frustré. Rohingya est très calme. Je crois en cette humanité parallèle. Nous ne pouvions pas vraiment interférer avec des gens qui avaient une telle dignité, et que nous ne pouvions même pas comprendre. Il suffit de les laisser, de leur donner un peu d’espace et de les reconnaître comme des êtres humains différents. De faire en sorte que la façon de filmer soit paisible et calme.

Il y a une scène marquante dans “Rohingya”, celle d’un garçon, sous la pluie, qui regarde à gauche à droite avec une certaine angoisse…

Ce garçon, c’est moi. Je me reconnais en lui, je pourrais être lui. J’ai grandi dans la région la plus pauvre de Chine. Mon père (le poète Ai Qing, NdlR) et moi avons vécu dans ce trou noir pendant cinq ans (il nous montre une photo de ce “diwozi” en noir et blanc sur son smartphone, NdlR). Nous n’étions pas dans les mêmes conditions et ne bénéficions pas du même soutien. Vous pouvez ressentir l’émotion chez ce garçon, qui regarde tout ce qui se passe autour de lui. Cela va déstructurer sa perspective du monde. Et cela fait partie de notre avenir.

Y avait-il de la peur ?

Ils n’ont pas peur. Je pense qu’ils ont un grand cœur. Ils ne savent même pas pourquoi les gens les aident, c’est très intéressant. Ils n’attendent pas de compassion et je pense que c’est ce qui est le plus touchant. Ils ne croient même pas que le monde peut vraiment les aider.

Un vieil homme, filmé par Ai Weiwei au camp de Cox's Bazar, se repose dans son abri. ©Ai Weiwei

Vous identifiez-vous aux réfugiés ?

Je suis moi-même un réfugié depuis ma naissance. Mon père a été exilé. Nous sommes devenus plus étrangers que les étrangers, nous sommes devenus plus inacceptables pour notre propre communauté. Nous avons été dépeints comme un danger pour la société, notre existence étant considérée comme une menace pour le bien-être des autres, ce qui est totalement absurde. Et c’est ainsi que le monde présente les réfugiés.

Votre film respire le calme. Mais le camp à Cox’s Bazar a connu aussi des incendies ravageurs, des violences criminelles…

Je pense que la véritable violence n’est pas de leur côté, mais du nôtre. Tous les malentendus à propos de la situation des réfugiés laissent une cicatrice permanente sur notre visage à nous. Ne pas être conscient que l’humanité ne fait qu’un induit déjà de l’incompréhension. La situation est dévastatrice pour nous tous. Nous sommes tous dans un désastre en permanence.

Êtes-vous un homme pessimiste ?

Non, je suis réaliste. Je n’accepterais pas d’être optimiste. Cela ne me convaincrait pas d’être ainsi. Mais je ne suis pas non plus pessimiste, parce que la vie elle-même est un cadeau, elle est belle. Et notre société humaine est absolument un miracle. Il y a un début et une fin, mais nous espérons que la fin n’arrivera pas. Nous espérons que les générations futures pourront encore profiter du même soleil, de l’air pur, d’une communication pacifique. Nous sommes une espèce capable d’apprécier la beauté, la poésie, la musique, la gentillesse ou la compassion. Ce sont là les éléments fondamentaux de l’humanité.

Vous avez écrit vos mémoires, “1 000 ans de joies et de peines”, dans lesquels vous évoquez votre père, le poète Ai Qing. Au regard de vos histoires, quelles sont les valeurs majeures que vous aimeriez transmettre à votre fils aujourd’hui ?

S’il y a une valeur à laquelle je tiens beaucoup, c’est le regard poétique que nous portons sur nous-mêmes et sur notre condition humaine. Il élève notre état d’esprit à un autre niveau de jugement et de conscience.

En quoi croyez-vous ?

Je crois que chaque individu possède une capacité qui n’est très souvent pas développée, mais qui est profondément enracinée. Et c’est cela seulement qu’il faut louer et protéger, et faire en sorte que cette plante fleurisse une fois dans sa vie. Si cela n’arrive pas, c’est vraiment dommage.

Quels sont vos prochains projets, si ce n’est pas secret ?

Ce n’est pas un secret. Tout mon travail ne fait qu’un. Il n’y a pas de prochain ou de précédent projet, le précédent est le suivant et le suivant est le précédent. Le vrai combat, c’est de devenir, plutôt que d’être fixé. C’est donc un processus en cours, jusqu’au jour de mon dernier souffle. Mais avant cela, il y aura toujours un seul projet.

Dans le camp de réfugiés rohingyas, filmé par Ai Weiwei. ©Ai Weiwei

Une caméra posée dans le monde des réfugiés rohingyas

Sous l’objectif d’Ai Weiwei, les réfugiés ne sont plus des chiffres et des statistiques, ce sont des êtres humains. L’artiste travaille depuis des années sur cette thématique, mettant ses différents talents (installations, sculptures, photographies ou films) au service de leur cause. On se souvient notamment de cette photo de lui, échoué sur une plage dans la même position que le petit Alan Kurdi, retrouvé sans vie à Lesbos, qui a fait grand bruit.

Cette fois, il a posé sa caméra pendant plusieurs mois dans le camp de Cox’s Bazar au Bangladesh, où vivent plus d’un million de réfugiés rohingyas. Son documentaire, tout simplement intitulé Rohinhya, montre le quotidien d’un peuple que les persécutions des autorités birmanes ont poussé à l’exil. Ici pas d’interactions avec les réfugiés, comme dans Human Flow en 2017, où il se mettait en scène sur les routes migratoires du monde. Pas de commentaires, ni d’interviews non plus, mais seulement des sons d’ambiance, accompagnés parfois de musique instrumentale.

On observe, deux heures durant, la vie quotidienne – et parfois la mort –, les rituels et coutumes que perpétuent les Rohingyas. Les longs plans fixes se succèdent : à la pompe à eau, dans une classe d’école, au lieu d’égorgement d’une vache, sous les pluies torrentielles de la mousson, à la mosquée, sur le terrain de foot boueux, dans les abris, vers le ciel et ses cerfs-volants… Ai leur donne du temps. Il se dégage de la dignité et de la tranquillité, qui tranche avec les exactions subies en Birmanie et la criminalité qui s’est développée depuis dans le camp.