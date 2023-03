La Foire du Livre fait son grand retour

Ce démarrage en fanfare, Béatrice Duval, l'actuelle directrice du Livre de Poche, rappelle qu'il a bénéficié du réseau de distribution appartenant à Louis Hachette, qui détenait des dépôts dans les gares. "Les premiers titres ont été conçus sur le modèle des journaux, donc pour être jetables et périssables. Les couvertures étaient criardes, car elles devaient attirer le regard", rappelle-t-elle. Ces 70 années racontent d'ailleurs une aventure qui fut aussi graphique. "Petit à petit, la volonté a été de monter en gamme, avec des couvertures plus élégantes, moins criardes, pour toucher un autre public que celui déjà conquis. En gardant le côté populaire, on a voulu satisfaire d'autres lecteurs, avides de littérature." Plus près de nous, appel a été fait à des artistes : Bernard Buffet a illustré naguère la cover de Don Quichotte de Cervantès, Brassaï celle de Paroles de Prévert. Quant à Christian Lacroix, il a relooké, il y a une dizaine d'années, dix classiques qu'il a lui-même choisis dans le catalogue.

À lire aussi

Actuellement, 400 titres par an

Au départ, un nouveau titre paraissait chaque quinzaine. Puis on est passé à quatre titres par mois (dès 1955), puis douze par mois (dès 1964), pour arriver aujourd'hui à quelque 400 titres par an. Au fil du temps, de nouvelles collections sont apparues, qui n'ont pas toutes été pérennes. "Le Livre de Poche s'est toujours attaché à suivre l'air du temps. Il y a ainsi eu des collections SF ou Pratique. Les goûts du public évoluent, nous aussi. Je viens d'ailleurs de récupérer la série BD à succès Lore Olympus, que nous allons proposer dans un format intermédiaire, soit 1 cm plus haut et plus large qu'un poche traditionnel. Ce qui nous permet de le proposer à 14,90 € et de cibler les jeunes." Ceci montre que le Livre de Poche est en constante évolution. "On s'adapte, on trouve de nouvelles techniques d'impression tout en maintenant une qualité irréprochable et un confort de lecture."

À lire aussi

Plusieurs chemins mènent à une réédition au Livre de Poche. "Tout d'abord, il y a les auteurs que nous publions régulièrement, et les partenariats avec les maisons du groupe Hachette (Lattès, Stock, Fayard, Grasset) et avec Albin Michel (actionnaire à 40 % d'Hachette). Ensuite, il y a bien sûr le succès en grand format, mais ce n'est pas un critère absolu : nous aimons aussi défendre des pépites et des coups de cœur, soit des titres qui, pour diverses raisons, n'ont pas attiré l'attention en grand format. Nous leur donnons une deuxième chance, avec la volonté de transmettre notre enthousiasme. Enfin, lors des foires de Londres et de Francfort, il nous arrive de nous associer à une offre faite par un grand format. Nous prenons alors des risques puisqu'on ne peut rien savoir du destin à venir du titre."

À noter enfin quelques chiffres qui en disent long : Le Grand Meaulnes d'Alain-Fournier et Vipère au poing d'Hervé Bazin sont les deux best-sellers absolus, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Le Livre de Poche compte 6 000 titres à son catalogue (chiffre arrêté le 31/12/22), plus de 25 000 titres publiés et plus de 1,2 milliard de volumes diffusés depuis sa création. Et l'histoire continue…