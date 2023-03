La honte du camp des Milles

Un visa pour la liberté

En dépit de trois amis élus parmi ceux qui partagent son sort, le désespoir de Léo ainsi qu'on l'appelle familièrement est infini alors que, déjà abandonné par la France et l'Allemagne, sa petite amie vient lui annoncer à l'infirmerie où l'a conduit un pied cassé qu'elle le quitte pour un autre. Ses dessins auxquels il s'accroche pour surmonter son chagrin et gagner un peu d'argent sont appréciés par ses codétenus et, même, par le commandant. Un visa d'accueil dans un autre pays lui permettrait de retrouver la liberté. Autorisé à se rendre sous surveillance au Comité d'Assistance aux réfugiés, il est subjugué par le sourire de la responsable qui promet de l'aider. Ce qu'elle fera. Elle s'appelle Margot, est juive et française. Par tous les moyens, elle tentera de lui ouvrir les portes de pays étrangers. Beaucoup refuseront. Mais Cuba, les États-Unis, le Vénézuela, le Mexique se montreront favorables à cette initiative dont les échecs pourtant répétés permettront aux deux jeunes gens de se revoir en un pays à eux "où il n'y a soudain plus de guerre mais deux êtres aimantés par le désir". Les retours obligés au camp encore assombris par les poux, les restrictions de nourriture, les engelures mais surtout la disparition des amis n'en sont que plus douloureux.

Ambiance bouleversante

L'espoir suscité par l'entrée en guerre des Américains est aussitôt contredit par des menaces de plus en plus grandes et inquiétantes. Lorsque des gendarmes français viennent embarquer "tout ça" et que des mères se séparent de leurs enfants pour leur donner une chance qu'elles n'auront pas, l'épouvante, les larmes, les cris d'hystérie, voire les suicides se mêlent en scènes horribles. On ne peut s'empêcher de penser aux enfants ukrainiens aujourd'hui enlevés par les Russes ! Avec le souci de dire le ressenti de ceux qui furent victimes de pareille honte, Ariane Bois recrée des ambiances bouleversantes par leur vérité et par son empathie avec les détenus. Sans doute l'histoire des deux amoureux est-elle romancée, faisant entrer un rai de lumière dans la noirceur de cet univers aberrant. Mais les faits sont authentiques et navrants qui nous mettent sous les yeux ce qui peut surgir d'une guerre et des esprits malades qui s'entendent à avaler des hommes et des femmes, en commençant par leur esprit, pour recracher "des êtres brisés, à la limite de la folie". Léo et Margot ont-ils pu survivre à tout cela et trouver "ce pays qu'on appelle vivre"? Le suspense fait aussi partie du livre.

--> ★ ★ ★ Ariane Bois | Ce pays qu'on appelle vivre | Roman | Plon, 288 pp., 20,90€, version numérique 15 €

EXTRAIT

"Le peuple de Voltaire et Zola ne pouvait se montrer aussi soumis et cruel."