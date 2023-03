Cinquante ans d’amitié entre Cocteau et Picasso

Le sadisme assumé du peintre espagnol, explique-t-il, "vit dans le masochisme non dissimulé de l'écrivain un allié très sûr : lui qui avait besoin de vampiriser son entourage comprit très tôt que les souffrances de l'écrivain constituaient le ressort de sa créativité. Les périodes d'intense séduction purent alterner avec des phases d'agacement aigu, le couple se reforma toujours, un demi-siècle durant. L'indignation passée, chaque coup de griffe reçu engendrait chez Cocteau un désir accru de se rapprocher de Picasso".

Le séisme des Ballets russes

Ils se rencontrèrent en 1915. Fils tous les deux de pères faibles et dilettantes - l’un était le directeur du musée de Malaga, l’autre un avocat d’affaires et peintre amateur qui se suicida lorsque son petit Jean avait neuf ans. Tous les deux furent des enfants précoces : le petit Pablo dessina alors qu’il savait à peine lire, et n’avait pas huit ans lorsqu’il peignit son premier tableau. Le petit Jean fut initié au dessin par son père et, "caméléon-né", se révéla très tôt capable de prendre les couleurs de tout ce qu’il voit.

Venu s'installer à Paris en 1900, Picasso capte tout ce qu'il voit avant de s'orienter vers le cubisme : Les Demoiselles d'Avignon sont de 1907. De son côté, Cocteau, qui fait des vers comme Edmond Rostand ou la comtesse de Noailles, découvre en 1913 la modernité "barbare" de la musique de Stravinsky pour Le Sacre du Printemps. Il proposera un ballet à Diaghilev. Ce sera Parade pour lequel il demande une musique à Erik Satie, des décors et costumes à Picasso. Le peintre hésite : ce n'est pas son monde ! Mais, explique Claude Arnaud, Picasso a besoin d'un poète pour chanter ses louanges et lui servir de "boîte à idées". Cocteau pourrait faire l'affaire. Mais il n'en fera qu'à sa tête. Parade sera très différent de ce que le poète avait imaginé. Mais il s'incline. Et comme Apollinaire meurt en novembre 1918 de la grippe espagnole, Cocteau devient le "poète-lauréat" dont Picasso a besoin pour célébrer son génie. Le peintre jouera dorénavant avec lui un jeu cruel pour le flatter, pour le vexer, puis le louer, et parfois l'éloigner ou encore l'attrister (le peintre refusera d'assister à la réception du poète à l'Académie française !), et cela pendant tout le restant de leur vie.

Dans leur face-à-face fascinant, le peintre et le poète auront entretenu une liaison étrange, conclut Claude Arnaud, dans laquelle leurs ressorts se montrent à nu, "le zèle complimenteur de Cocteau se doublant d'une extraordinaire lucidité envers un peintre pléthorique, tout comme le cynisme de Picasso se complique d'une admiration sincère pour l'intelligence et l'inventivité de Cocteau".

--> ★ ★ ★ Claude Arnaud | Picasso tout contre Cocteau | Biographie | Grasset, 238 pp., 21 €, version numérique 15 €