Des voyages hors du commun

Avant de partir, coiffée de son plus beau chapeau de soleil et vêtue d’un fuseau sport habillé, Pénélope vérifie une dernière fois le contenu de son sac : cartes, lunettes de soleil, couteau suisse, fruits secs… Tout y est.

Dans le train, la chatte intrépide se laisse envoûter par le paysage, observe les voyageurs et leur invente une vie en les regardant aller et venir ou en imaginant ce que contiennent leurs bagages. Elle se fait aussi rapidement de nouveaux amis avec lesquels elle partage jeux et friandises avant de se laisser rattraper par un solide coup de blues. Philéas, son ami casanier, lui manque. C’est avec lui qu’elle aurait voulu partager cela. Une belle surprise l’attend au moment de défaire sa valise. Elle découvre, blotti en dessous de son maillot de bain, son meilleur ami, finalement désireux de participer au voyage, à condition de garder la chambre et de faire appel, si nécessaire, au room service.

Luxuriance

Après une première étape dans une coquette chambre d’hôtel, nos deux amis traversent la jungle à vélo, dans un décor exotique à souhait auquel Marie Caudry, autrice illustratrice de ce fabuleux album, donne toutes ses couleurs et sa luxuriance dans une double page qui, des Alpes à l’Inde en passant par le Vietnam ou le Cambodge, selon la représentation qu’on se fait de ces pays-là, semble déposer le monde au pied de notre bibliothèque.

Ensuite, de la collation en terrasse ensoleillée à la montagne aux balades rafraîchissantes sous les pluies diluviennes asiatiques, chacun voyagera à sa manière, qu’elle soit extra ou introvertie.

Lequel des deux aura le plus vu le monde ? Vaste question que pose ce récit en filigrane et Philéas, de manière plus confrontante. Car apprend-on à connaître un pays et ses habitants en s’agitant en tous sens ? Pas sûr, semble penser le chat philosophe, qui privilégie l’observation pour dessiner ce qu’il découvre.

Ce dessin qui est déjà une évasion comme le prouve l’artiste dans cet album grand format, lumineux, joyeux et foisonnant où le pantone - encore lui ! - règne pour mieux éclairer ses peintures et collages. Marie Caudry livre ici une belle exploration du monde mais aussi de l’amitié et de la richesse des différences qui nous rassemblent. Un album que les enfants vont adorer.

Bon voyage, Les lapins !

À moins qu'ils n'optent pour Bon voyage, Les lapins ! de l'architecte et illustrateur Magnus Weightman, un récit plus classique où fourmillent les lapins et détails de toutes parts, un immense cherche-et-trouve au fil de l'eau qui nous emmène dans les montagnes boisées, sur les rives d'un lac et à l'ombre de lapins en parapente pendant que les écureuils grimpent aux arbres, que les cochons pressés enfourchent leur moto et les cerfs, leur bicyclette.

La montagne se révèle pleine de vie… Et de dangers. Coin-Coin a disparu dans les eaux vives et tourbillonnantes.

Il faudra le rattraper à travers une course-poursuite, qui mène dans la plaine verdoyante, où paissent tranquillement les vaches et les moutons au bord de mer où naviguent les voiliers.

Le périple se poursuit à travers des univers chaque fois différents, traversant des villes ou ports industriels, à l’image de l’eau des glaciers, qui part des sommets pour irriguer les plantations le long des fleuves et des canaux.

Voilà un album qui se relit à l’infini, tant chaque double page raconte une histoire à elle seule. Une première lecture ne suffira pas à découvrir tout ce qui se trame durant le voyage des lapins, à moins d’y passer une partie de la nuit…

--> ★ ★ ★ Marie Caudry | Ah ! Les voyages | Album | Éditions Thierry Magnier, 48 pp., 20 €. Dès 5 ans.

--> ★ ★ ★ Magnus Weightman | Bon voyage, les lapins Album | La Martinière jeunesse, 40 pp. Prix Dès 3 ans.