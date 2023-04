À l’évidence, jusqu’à son dernier souffle, notre ex-confrère de la RTB(F) - il a rejoint la télé au début des années 70 comme son frère Josy Dubié - ne fera pas l’unanimité dans le landerneau belgo-belge.

Pas pour son approche critique plus cash que cash et journalistiquement hyper-professionnelle. Car là force est de rappeler qu’il ne lâchait pas un sujet controversé sans l’avoir dépiauté et analysé jusque dans ses moindres recoins… ce qui ne plut pas toujours à ses patrons et encore moins dans les cénacles politiques, économiques et sociaux.

Rien à redire sur Jean-Claude Defossé, perpétuel modèle de brillant investigateur mais plutôt une pincée de malaise sur certains points de vue très négatifs sur les religions et les croyants de tous horizons. Athée, il naquit, athée, il quittera ce bas-monde mais n'en déduisez pas qu'il fait l'unanimité chez les laïques… On se réfère ici à un des initiateurs de La Pensée et les Hommes qu'il croisa sur sa route lorsqu'il passa par le monde de l'enseignement officiel bruxellois et dont il dresse un portrait qui fait tiquer dans les milieux maçonniques…

L’école, chemin de croix

De même, on se doit de rappeler que Jean-Claude Defossé tout en ayant été député bruxellois d’Ecolo, avait bien du mal à s’intégrer dans un monde hyperbalisé à tous les étages de la société. Mais cela n’a pas empêché cet esprit critique atavique et un brin individualiste - au point d’avoir des difficultés à jouer collectif comme au White Star où il ne fit que quelques entraînements - de traverser ces 80 ans et un chouïa à travers moult expériences uniques de vie. Pas toujours joyeuses mais humainement intéressantes dans leur diversité.

La jeunesse de Defossé à Bruxelles ne se passa pas dans les beaux quartiers mais dans un environnement populaire qui montre que même jusqu'aux "seventies", les trente années chères à Fourastié ne furent pas si glorieuses. L'école fut un vrai chemin de croix mais cela ne l'empêcha pas de faire les 400 coups tout en vivant l'Expo 58 de l'intérieur, voire comme figurant dans le Boléro de Ravel chez Béjart… Qui plus est, peut-on imaginer que ce très contestataire confrère, grand pote de Michel Graindorge, soit sorti de l'armée comme sous-lieutenant dans la cavalerie ?

Il est vrai qu'avec Josy, habillé aussi en Tommy libérateur, il avait eu l'honneur de la presse dès… 1945 lorsqu'il fut salué par Churchill, himself, lors de la visite de la Victoire à Bruxelles. Plus tard, lorsqu'il embrassa la carrière de journaliste plutôt que celle de prof dans plusieurs écoles-phares bruxelloises, il s'affirma avec un rare bagout, ce qui donne des Mémoires aussi intéressants que savoureux pour les passionnés de grande et de petite Histoire… où l'on s'immerge, avec délice, dans les cinq dernières décennies de la télé en Belgique.

Petit bémol : certains noms ont été écorchés, de la princesse Lilian à l’économiste Paul De Grauwe ou le journaliste Pol Vandromme… ; il y a aussi une erreur de date sur le succès passager de Rex. Mais les œnophiles amoureux des meilleurs crus de Bordeaux tiqueront sur l’orthographe de "Lynch Badges" et du "Château Troussard" - Troussas… - qu’il remporta en Gironde.

Christian Laporte