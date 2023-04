Jusqu’à ce que la mort les sépare

Qu'il soit jeune, virtuel ou, dans Un couple, de longue durée, le couple hante l'œuvre d'Élite Abécassis, autrice par ailleurs d'une vingtaine d'ouvrages abordant d'autres thématiques.

Un couple, donc. Pas le couple, ni des couples, mais un couple, singulier, celui formé par Alice et Jules. Ils vont vivre ensemble une soixantaine d’années. Ils se sont rencontrés en 1955, ont eu deux enfants et des petits-enfants. Un couple qui dure serait-il la plus grande aventure des temps modernes ?, questionne la quatrième de couverture. Certes, le couple n’est pas, à de rares exceptions près, un long fleuve tranquille. C’est ce que nous raconte la romancière dans son nouvel opus qui remonte le fil du temps tout en opérant des allers-retours entre le XXe et le XXIe siècles. Éliette Abécassis n’a pas son pareil pour ancrer ses histoires dans une époque, confrontant les générations, tout en soulignant l’inéluctable évolution des mœurs.

Un couple est un roman précautionneux, à l’instar de ses protagonistes, à l’automne de leur vie. Dans l’intervalle, Jules et Alice auront connu maintes épreuves qu’ils auront traversées, mus, au final, par un idéal - celui de l’amour pérenne.

--> ★ ★ Éliette Abécassis | Un couple | Roman | Grasset, 191 pp., 19 €, version numérique 14 €

EXTRAIT

“– Dis-moi, Mamy, intervient Léa, t’as rencontré Papy à quel âge ? – Dix-huit ans. – C’est jeune ! – On était plus conventionnels. Il m’a demandé en mariage avant même de m’embrasser. –Et dès que je l'ai rencontrée, ajoute Jules. – Pourtant, vous avez vécu Mai 68, hein Mamy?, renchérit Clara. Ca devait être dingue. – Oui, on était engagés. Papy était trotskiste, moi féministe.”